Se acabó la racha del Basket XCD

La plaga de bajas y lesiones no cesa en los jerezanos

La falta de efectivos que obligó al Baloncesto Xerez CD a aplazar los dos partidos anteriores parecía que terminaba pero no fue así: la lesión del joven alero jerezano Javi Abad trae de cabeza a los médicos y no consiguen dar la recuperación al chico; el pívot americano Rico Spikes perdió vuelo debido a las condiciones meteorológicas existentes en Chicago, donde el jugador tiene su residencia; el alero dominicano Wagner Cordero no pudo jugar por la defunción de su abuela; Pepe Ruiz sigue con molestias y mermado por su lesión; el alero argentino Mariano Macagno ha dejado el club por motivos laborales y el escolta Juan José López por motivos personales; el alero Raúl Núñez estuvo con gripe toda la semana; y para remate, el técnico Julián Martínez padecía un catarro que le provocó afonía.