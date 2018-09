"Hay que ser más agresivos"

Javi Rivas, entrenador del Guadalcacín, lamentó los errores en defensa que costaron una nueva derrota a su equipo y pide a sus futbolistas más agresividad atrás para evitar goles como los que ayer costaron un nuevo tropiezo. El técnico analizó así el partido: "Creo que hemos empezado muy muy intensos y les hemos sorprendido, pero en la casi media llegada que han tenido nos han metido un gol con un desmarque de ruptura con seis o siete jugadores nuestros en la frontal del área. Es lo que vengo reclamando estos meses, no podemos tener esa actitud, tenemos que intentar ser más agresivos todavía, por lo menos atrás. Hay veces que los jugadores nuestros se quedan un poco apáticos, el segundo gol ha sido el reflejo de todo: venimos trabajando que prácticamente el único que remata de cabeza es Borja, que lo conoce todo el mundo, montamos dos líneas, de tres y de cuatro, tenemos que chocar la primera línea con Borja para intentar que no corra y parece que está en el salón de su casa: ha dado una carrera de tres o cuatro metros, ha saltado limpio, ha rematado arriba, el gol es espectacular pero vergonzoso para un equipo que defiende un córner, ahí hay que defender con más actitud y ser más agresivos en las marcas, un equipo con tanta necesidad como nosotros no podemos dejarnos esos pequeños matices que nos hacen que estemos ahí abajo".

Y es que los fallos en esta categoría se pagan con goles: "Somos el equipo más necesitado de la Liga, de presupuesto, de todo, pero sí que es cierto que con las ganas, con la intensidad, con el querer demostrar, esta categoría es un escaparate, ha jugado Benítez, el otro día debutó un chaval de 15 años... Son chavales a los que les estamos dando la oportunidad para que estén ahí pero hay veces que le damos la responsabilidad y eso no puede ser, no podemos darle la responsabilidad a los juveniles para que lo tengan que levantar, esto lo tiene que levantar Galiano, que no está, Rosales, que todavía no puede... Necesitamos como el comer que se ponga bien, es un perro viejo, esos futbolistas son los que yo digo que necesitamos, físicamente no está bien y no ha tenido ninguna acción mala salvo el córner, que es innecesario, y ahí estaba lamentándose. Esos son los matices que digo: nosotros no podemos hacer falta al borde del área, no podemos hacer esos córners... Hay cosas que se pueden evitar, otras veces son inevitables y suceden, y cuando el otro equipo es superior a levantar la cabeza y a seguir trabajando. Pero nosotros hasta el parón de agua hemos sido muy superiores bajo mi punto de vista en este campo, es que jugar aquí es muy difícil, el balón parece un conejo, bota muy mal, no se puede jugar... El Arcos tiene tres o cuatro futbolistas a los que les gusta tocar la pelota y prácticamente no ha habido jugadas enlazadas de cuatro o cinco toques".

El técnico portuense fue expulsado por un Verdugo Dorado que acabó enfadando a unos y a otros: "Le digo 'árbitro, tiempo, el cambio', para recriminar que el futbolista del Arcos al que van a cambiar se va al otro lado y me saca la roja y me dice 'que te largues, fuera'. Me ha hablado de muy mala forma, yo me he ido al vestuario y allí me he quedado. El árbitro se ha vuelto loco en los últimos minutos en un partido que no ha habido entradas, ha sido súper limpio y nos hemos ido con varias tarjetas por protestar y eso no puede ser, al final ha perdido un poquito los papeles".