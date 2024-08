Alcaraz se estrella con Van de Zandschulp en la segunda ronda del Abierto de EE.UU.

Carlos Alcaraz aseguró que en el plano mental ha dado "pasos hacia atrás" sin comprender muy bien la razón. "La verdad es que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué", reflexionó el tenista español en una rueda de prensa.

"Venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente había un paso hacia adelante, que me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás: como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo. Y eso para mí, la verdad, es un problema", añadió.