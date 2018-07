La ambición por bandera

Juan Gómez aseguró estar "tremendamente feliz de estar en el Xerez Deportivo FC, un club que va creciendo a pasos agigantados y voy a intentar que con mi granito de arena, mi trabajo y mi profesionalidad el club siga dando pasos". Esas fueron sus primeras palabras en su presentación oficial con el Xerez DFC, realizada ayer en la Cooperativa Nuestra Señora de las Angustias con su presidente, Salvador Espinosa, como anfitrión y Edu Villegas, director deportivo azulino, certificando la apuesta del club xerecista por el futbolista sevillano.

Juan Gómez Monsalve (Aznalcázar, 15-02-1988) es un interior zurdo de aquilatada experiencia que sumaba nada menos que siete fases de ascenso consecutivas en Tercera División -la campaña 14-15 jugó en Segunda B con el San Roque tras subir con los leperos el curso anterior- hasta que la racha se rompió la pasada temporada en el Arcos. El sevillano, que puede jugar en cualquier posición de la banda izquierda, llega dispuesto a ser protagonista en el equipo de Pepe Masegosa.

Juan Gómez agradeció las palabras de Edu Villegas, Salvador Espinosa y también dio las gracias "a Pepe Masegosa y a la directiva por la confianza para firmarme", explicando que "esta primera semana estoy muy contento, muy a gusto en la ciudad, el trabajo de Pepe (Masegosa) nos está costando al principio, sobre todo a los nuevos, pero estamos aquí para eso, para coger el modelo de juego y la idea lo más rápido posible y ayudar a los compañeros, ayudarnos entre nosotros para que todo el grupo se haga rápidamente una familia que al fin y al cabo es lo que nos va a permitir aspirar a estar arriba en la clasificación".

El interior zurdo tuvo clara su decisión de fichar por el Xerez DFC: "A mí me nombran Xerez y nada más que con el nombre ya es un impulso para ilusionarme. Luego, el hablar con Edu, me explicaba la idea, el proyecto y lo que aquí se olía, que era fútbol e ilusión, fueron las cosas que me catapultaron para venir aquí. Después me enseñaron las instalaciones, los jugadores que se iban a firmar… Yo soy un hombre de fútbol y me entero rápido de quién va a componer esta plantilla y no me lo tuve que pensar muchas veces para venir aquí".

El nuevo jugador azulino está dispuesto a ganarse a la afición de Chapín y le pide "que vea los partidos, yo voy a dar evidentemente todo lo mejor de mí y esperemos que le agrade a la afición, yo voy a ser el mismo siempre y por mí no va a quedar". En cuanto al proyecto del Xerez DFC, Juan Gómez tiene claro que "es crear una familia sabiendo que dentro de la plantilla hay gente con mucha experiencia y muy buena; a partir de ahí por ejemplo, los que hemos jugado fases de ascenso queremos seguir jugando fases de ascenso, yo no estoy aquí para quedar el 10, estoy aquí para estar arriba, para jugar liguilla y echar un bonito año".

Con experiencia suficiente, Gómez entiende que la mejor receta para el éxito es crear una familia en el vestuario: "Sí: si a buenos jugadores los compenetras a la perfección en el campo y después también somos capaces de compenetrarnos en el vestuario, que todos nos llevemos bien, que hagamos grupo y que seamos lo más amigos posible, que las relaciones sean buenas, que se cree una familia, creo que con esas dos cosas hay muchas opciones de que todo vaya a salir bien".

Sobre el curso que aguarda, el interior zurdo apuntó que "hay muchos aspectos que te marcan a lo largo de una temporada, que este año va a ser muy larga y muy exigente, pero el grupo tiene que estar siempre compacto y que se crea en el entrenador al cien por cien, desde el minuto uno hasta el final y realizar en el campo en todo momento lo que mande el míster. Si a eso le sumamos que yo confío en que mi compañero va a correr por mí cuando me falten fuerzas y yo por él, al final eso es lo que te va a marcar la diferencia con otros equipos".

Juan Gómez ya sabe qué espera Masegosa de él: "Sobre todo, intenta que los nuevos cojamos su estilo, su modelo de juego, y si tiene que hacer un aparte, llevar a su vestuario o comentar algo aparte, como por ejemplo me lo ha podido comentar a mí o a Rodri, cosas nuevas del modelo que es mejor que nos lo explique individualmente, lo ha hecho. Está haciendo mucho hincapié en que cuanto antes se coja el estilo y laidea, mucho mejor".

El Xerez DFC juega esta tarde su primer amistoso, lo que le gusta a los futbolistas: "Eso no se puede ocultar, al fin y al cabo el futbolista lo que quiere es ponerse la camiseta del Xerez con el escudo, las espinilleras y jugar un partido de fútbol. Es más sencillo de lo que se dice. Es nuestro primer partido y todos son importantes pero en el primero todo el mundo vamos con mucha ilusión".