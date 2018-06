Una apuesta de futuro

El Jerez Industrial presentó ayer a los defensas Méndez y Nando, que junto a Javi Falcón son los primeros refuerzos del club blanquiazul para la próxima temporada, en la que el objetivo volverá a ser el ascenso a División de Honor.

José Carlos Rodríguez, directivo industrialista, presentó a los jugadores, "jóvenes aunque con experiencia", perfil que se busca "por petición del míster, y por supuesto que se trate de jugadores que hagan grupo y vestuario". Los dos futbolistas jerezanos firman ambos por dos temporadas, que "es la idea con todos los jugadores porque el objetivo es lograr el ascenso y que el equipo se consolide en División de Honor sin tener que reestructurarlo. Los acuerdos serán individuales, aquí siempre se les recalca a todos los jugadores que si vienen a por ellos equipos de superior categoría nos sentamos y no se le cierra la puerta a nadie porque estando en el Industrial siempre van a tener ofertas".

Aparte de ser uno de los mejores equipos de Jerez, es un club con un objetivo ambicioso"Lo primero que he tenido en cuenta es el proyecto deportivo, te plantean el ascenso"

Méndez -Antonio Magán Méndez-, de 23 años, es defensa central aunque puede jugar en la banda derecha o en el pivote defensivo. Llega procedente del San José Obrero y llevaba siendo seguido por el Industrial "hace un par de campañas, nos parece un chaval en progresión y este año hemos podido ficharlo", apuntó José Carlos Rodríguez.

Nando -Fernando Sánchez Postigo-, de 25 años, es lateral derecho aunque puede jugar en posiciones más adelantadas. En el Trebujena la pasada campaña, la idea es "que se proyecte con nosotros hacia superiores categorías, señal de que estaremos prosperando", subrayó el directivo industrialista.

Méndez, que llegó a hacer parte de la pasada pretemporada con el Guadalcacín, explicó que "vengo al Industrial porque aparte de ser uno de los mejores equipos de Jerez, llevo varias temporadas queriendo venir pero no había podido ser, ahora por suerte he tenido la posibilidad de venir. Es un club ambicioso, con un objetivo claro que es el ascenso y esperemos poderlo cumplir este año. Creo que es un equipo que me va a ayudar a crecer futbolísticamente". Procedente del San José Obrero, asume que el objetivo del Industrial es "otro totalmente distinto, yo soy un jugador ambicioso que siempre quiere ganar, quiero lo máximo, siempre aspiro a cada año un poquito más y este club me lo ofrece, espero estar a la altura de ellos".

Nando, que estuvo en el Xerez B en su última temporada y en la primera del Xerez DFC, comentó que "la historia de este club es algo que no hay que mencionar porque ya se sabe, lo primero que he tenido en cuenta es el proyecto deportivo, porque es un equipo que te plantea directamente que queremos el ascenso y a todo jugador le gusta eso. Yo prefiero que me digan que tenemos que ascender a que vamos a intentar salvarnos, y si a eso le añadimos las instalaciones que tiene este club, la decisión está clara.