Carlos Alcaraz debuta en Roland Garros con una contundente victoria contra el italiano Zappieri

El español Carlos Alcaraz superó con notable alto el inicio de la defensa de su título en Roland Garros, tras superar con solvencia al italiano Giulio Zeppieri, procedente de la fase previa, por 6-3, 6-4 y 6-2, en una hora y 56 minutos.

El campeón, de 22 años, se mostró muy superior ante un rival de 23 años, 310 del ránking, que nunca ha derrotado a un top-10 y que perseguía superar la primera ronda de París por tercera ocasión de su carrera. "He jugado un partido sólido, el primer partido de un Grand Slam nunca es fácil y menos cuando eres del defensor del título", aseguró en la pista el español.

"Pero he conseguido concentrarme en mi tenis, he mantenido el nivel y estoy muy orgulloso de la manera en la que he empezado este torneo de Roland Garros", agregó.

El campeón cumplió en su 'exilio' a la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo, un paso obligado para todos los favoritos que no supuso gran problema para el español, muy concentrado y sólido en su juego para firmar su triunfo número 19 en París, el octavo consecutivo, donde solo cuenta tres derrotas.

Alcaraz, nunca ha perdido su primer partido en sus 17 participaciones en un Grand Slam, sumó su décimo sexto triunfo en tierra batida de esta temporada, en la que solo cuenta una derrota, en la final de Barcelona contra el danés Holger Rune, que afrontó con problemas físicos que le impidieron jugar en Madrid.

En el camino, el murciano se ha apuntado los torneos de Montecarlo y Roma para firmar una estadística de 27 triunfos en tierra batida desde mayo del año pasado, por solo dos derrotas.

Favorito para alzarse con el título, y convertirse en el primer tenista que lo revalida desde Rafael Nadal en la campaña 2020, Alcaraz mostró un elevado grado de solidez, un buen síntoma para afrontar lo que resta de competición.

Su oponente en segunda ronda será el húngaro Fabian Marozsan, de 25 años y número 56 del ránking, que le derrotó en el torneo de Roma de 2023 pero al que ganó en el de Indian Wells del año pasado.

En presencia de cuatro jugadores del PSG, Achraf Hakimi, Desiré Doué, Joao Neves y Nuno Mendes, Alcarz reiteró su apoyo al equipo francés que el próximo sábado disputará la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán.