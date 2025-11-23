Carreño claudica ante Berretini e Italia suma su primer punto en la final

Pablo Carreño cayó este domingo ante Matteo Berrettini (6-3 y 6-4) en la final de la Copa Davis, lo que deja a España a una derrota de perder la eliminatoria ante Italia por la Ensaladera de plata. Por primera vez en seis años, desde que levantara el prestigioso trofeo tenístico en 2019, España participa en una final. La undécima de su historia. Con los hombres de la Davis del pueblo. En territorio hostil. Pero con la fe intacta. Casi reforzada por haber eliminado a República Checa y Alemania cuando nadie la colocaba como favorita.

Con todo en contra, público y pronóstico, Carreño intentó dejar a España a un paso del título. En su primera final sobre la pista, aunque ganador en 2019. Saltó a la central del BoloniaFiere con el convencimiento de los días previos. Con la actitud de las últimas horas. Con la energía positiva de unos partidos de ensueño. También con algo de nervios, con algo de presión.

Le costó entrar en el partido al asturiano. Los servicios directos de Berrettini no ayudaron. Tres en el primer juego. Seis en el primer envite en total. Su rival se contagió de la energía de la grada, volcada con su ídolo. Dominio desde el fondo. Acierto en la red. Todo le salió a un Berrettini que dominó a Carreño, por momentos demasiado conservador.

Intentó evitar el break, pero fue una cuestión de tiempo. Berrettini mantuvo el nivel, la velocidad. Se ganó tres bolas de rotura. Sobrevivió Carreño a la primera con un 'ace'. A la segunda con el error de Berrettini. Y a la tercera sucumbió. Con mala suerte. Porque el golpe de Berrettini tocó en la red y fue a la línea latera. Carreño respondió con un revés potente. Y el italiano, en la red, colocó la raqueta para dejar muerta la bola en el lado contrario.

Con su saque, Berrettini no perdonó la gran oportunidad. En volandas con un público incansable, se hizo gigante. Juego en blanco e Italia comenzó a ilusionarse de verdad con la victoria.

Y con esa energía entró el tenista romano a la pista para el segundo set. Sirvió Carreño. Tuvo que salvar dos bolas de 'break'. Se recompuso Carreño en un momento decisivo para mantener sus esperanzas. Como cuando no se rindió ante el alemán Jan-Lennard Struff en un 'tie-break' para la historia en el que levantó 5 bolas de set con 7 puntos seguidos.

Pero esta vez, la gesta se quedó en el camino. No encontró argumentos Carreño a los que agarrarse ante la solidez de Berrettini. Con 4-4, Berrettini volvió a golpear el saque de Carreño. Se colocó 0-40 arriba. Salvó una bola el español. A la segunda, perdió el servicio y, aunque no oficialmente, el partido.

Al saque, Berrettini volvió a ser infalible. Con 13 directos terminó el duelo. En el segundo partido de la eliminatoria, Jaume Munar desafía a Flavio Cobolli. El cara a cara entre ambos se salda con una victoria en favor del español, conseguida en 2025 durante el Masters 1.000 de Shanghai. En sus manos, la posibilidad de ir al dobles. Una derrota elimina a España y hace campeona a Italia.