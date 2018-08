"La categoría era más fuerte hace 2 años"

La 18/19 será la segunda temporada de Romerito al frente del CD Rota después de que cogiera al equipo en noviembre del año pasado para terminar salvando la categoría con solvencia. El técnico sabe que el próximo curso será complicado por la cantidad de descensos que se van a producir, pero espera formar un equipo competitivo que pueda luchar por estar en la zona noble de la clasificación.

-Tras más de un mes de entrenamientos, ¿qué sensaciones le está dejando el equipo durante la pretemporada?

-Las sensaciones son buenas. Hemos formado un buen bloque en el equipo con la gente que ha venido y la que se ha quedado. En líneas generales estamos bastante contentos con cómo está jugando el equipo.

-Están jugando una pretemporada bastante exigente, ante rivales de superior categoría (Xerez DFC, San Fernando, Guadalcacín...) y los resultados están acompañando...

-Teníamos claro que queríamos rivales fuertes de Segunda B y de Tercera. Aún tenemos que jugar contra el Xerez CD y es lo que nos interesa. Llevan un ritmo diferente y eso nos ayuda a nosotros a mejorar de cara a la temporada en la categoría.

-Afronta su segunda temporada en el club. ¿Qué espera de ella?

-El año pasado llegamos en una situación bastante complicada y conseguimos salvar la categoría con un colchón importante de puntos. Este año hay más descensos y, si el equipo va bien intentaremos estar lo más alto posible. Lo importante es llegar a los últimos partidos jugándonos algo y, si es por arriba, pues mucho mejor. Tenemos un equipo competitivo para ello. Iremos partido a partido, como dice Simeone y veremos hasta donde podemos llegar.

-La gran mayoría de fichajes de esta temporada han sido en la parte de atrás ¿por qué tanto cambio?

-El año pasado sufrimos bastante en ese sentido y queríamos hacer un equipo competitivo en casi todos los puestos. La parte de arriba se ha quedado casi entera y era bastante competitiva. El año pasado recibimos 58 goles, no podemos encajar tanto. Este año hemos hecho más hincapié en eso. Tenemos casi dos jugadores por puestos y eso va a hacer que los jugadores se exijan en los entrenamientos y en los partidos. Hemos formado un buen grupo e intentaremos hacer un buen papel desde un principio.

-¿Qué les queda por fichar?

-Estamos buscando un delantero desde el año pasado, pero fue imposible firmarlo. Queremos que Lara tenga competencia y no se relaje y buscamos un delantero que le pueda quitar el puesto. Sabemos que hay equipos que tienen que dar bajas y estaremos pendientes de todo lo que pase. Hemos preguntado por bastantes jugadores, pero está siendo muy complicado.

-¿Cómo ve la categoría?

-Hasta que no empiecen a jugar no sabremos muy bien el nivel. Hace dos años era mucho más fuerte, el año pasado ya fue un poco más floja con los tres equipos que ascendieron muy por encima del resto. No sé qué poder económico tienen los equipos que han descendido, pero a medida que avance la temporada veremos qué equipos estarán arriba.

-¿Miran ya al primer partido o aún queda lejos?

-Estuve viendo al Algabeño contra el Chipiona y la Lebrijana. Se han reforzado con varios futbolistas y tienen la base del año pasado. Quieren hacer un equipo para ascender. Ya estamos viendo a los equipos a los que nos tenemos que enfrentar al principio porque no nos ha tocado un calendario fácil para empezar.

-Este año vuelve el derbi ante la Roteña. ¿Qué espera de un partido tan especial?

-Será un partido emocionante que viviremos de una forma especial. Estamos tranquilos y esperando a que ellos formen su equipo y veremos qué nivel tienen. El día que llegue el partido lo intentaremos ganar, que para eso están los derbis.