Cinco medallas para el Dakentai Jerez en el Torneo Andaluz Promesas Kumite de Fuengirola

El Club Dakentai y la Escuela Municipal de Kárate avanza en la temporada 25/26, con la participación de sus deportistas en diferentes eventos y citas competitivas. Así, el club jerezano ha tomado parte en el Torneo de Selecciones en Palma del Río, con un total de diez competidores de la jóven cantera y del grupo de tecnificación. En este evento, el parakarateca Antonio García Domínguez, que defendía los colores de la selección andaluza, lograba la medalla de plata en la modalidad de Katas K22.

Además, seis alumnos de las categorías cadete hasta sub-21 han participado en la preselección regional para intentar formar parte de la Selección Andaluza y un grupo de adultos representó a la entidad en el Gasshuku Internacional de la Kase Ha en Luxemburgo. La prolija actividad del Dakentai se completó con la participación en la reciente Gala de Artes Marciales que cada año organiza el Club Nazaret.

Representación del Dakentai Jerez en Palma del Río.

Por último, once karatecas del grupo de tecnificación han estado presentes en el Torneo Andaluz de promesas de Kumite que se ha celebrado en Fuengirola, con un total de 400 participantes de toda Andalucia. El Dakentai sumó cinco metales: dos oros para Alejandro Finch y Juan Pablo Finch; y tres bronces, de Ricardo Finch, Jesús Aliaño y Carmen Garrido.

Sergio Pérez, maestro sensei del Dakentai y de la Escuela Municipal está "orgulloso" de sus alumnos y señala que estas competiciones "elevan el nivel en general del alumnado".