Una cita histórica en Chapín

El Xerez Deportivo FC tiene una nueva cita con la historia esta tarde (20:00) en Chapín. El equipo azulino puso fin a su particular travesía en el desierto el pasado mes de mayo con su ascenso a Tercera y hoy se estrena en categoría nacional, el primero de sus grandes retos, ante el Sevilla C. A partir de ahora, llega lo más complicado, luchar por dar el salto a Segunda División B.

La plantilla configurada por la dirección deportiva azulina es de garantías y el objetivo, luchar por una de las primeras cuatro plazas de la clasificación, esas que permiten al final de la campaña luchar por la fase de ascenso a una categoría ya que acercaría a la entidad a su gran sueño y al de los más de 2.600 socios que tiene en estos momentos.

Los sevillistas llegan con las bajas de Simó y Buben por lesión y la de Checa por sanción

El bloque es totalmente diferente al del pasado curso, aunque la columna vertebral la han mantenido. Camacho repite en la portería, en defensa continúan Álex Padilla -capitán y el único superviviente desde el inicio-, Adri Rodríguez y Joaqui, en el centro del campo lo hace Jorge Herrero y en ataque, Antonio Bello, Heredia y Javi Tamayo. Nombres importantes que el actual ejercicio están acompañados por futbolistas contrastados y de gran nivel. Ahí están los casos de Javi Casares, Álex Colorado o Marcelo, todos procedentes de Segunda B.

La pretemporada de los azulinos ha sido notable en cuanto a resultados -sólo han perdido un encuentro, ante el Rota-, el equipo ha ido de menos a más y ya comienzan a notarse las señas de identidad de Pepe Masegosa, un técnico que el pasado curso fue capaz de sacar el máximo rendimiento a su plantel.

Durante todas estas semanas de preparación, el hispalense ha dejado entrever su once tipo y el que presente esta tarde frente al Sevilla C de Paco Peña no será muy distinto de los que presentó ante el San Fernando o el Conil. Fueron dos de las pruebas importantes de la pretemporada.

José Manuel Camacho será titular en la portería y la defensa la pueden integrar, de derecha a izquierda, Regino, Adri Rodríguez, Joaqui y Marcelo. El centro del campo será para los jerezanos Jorge Herrero y Álex Colorado, con Antonio Bello pegado a la banda derecha, Juan Gómez a la izquierda, Javi Casares de enganche y Javi Tamayo, en punta.

El preparador azulino ha confeccionado una lista de diecisiete jugadores, por lo que tendrá que realizar un descarte antes del inicio del partido. El centrocampista Rodri, con un encuentro de sanción de la pasada campaña, no está citado, lo mismo que Basto y el guardameta Borja Villegas.

Los convocados son Camacho, Marrufo, Marcelo, Adri, Joaqui, Rojas, Padilla, Jorge Herrero, Heredia, Álex Colorado, Bello, Jojo, Juan Gómez, Javi Tamayo, Javi Casares y Bonilla.

Mientras, el Sevilla C llega a Chapín con ilusiones renovadas y una convocatoria con juveniles. Paco Peña ha citado para el enfrentamiento de Chapín a Jonatan, Brian (portero que la pasada campaña jugó cedido en el Guadalcacín), Núñez, Candela, Juan Delgado, Carmona, Enrique, Mario, José, Luis Vacas, Juampe, Luis García, Pepe Calderón, Pliego, Mamadou y Álvaro Fernández. Están lesionados Simó y Buben y el defensa Checa arrastra una sanción del pasado curso.