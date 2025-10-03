Clara oportunidad para sumar la segunda victoria de la temporada

Al Guadalcacín FSF se le presenta este sábado una gran oportunidad para sumar la segunda victoria de la temporada. Las jerezanas visitan al Chiloeches, colista de la Primera División Iberdrola y que junto al Burela son los dos únicos equipos que aún no han puntuado en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Las de Andrés Sánchez, con 5 puntos en las cuatro primeras jornadas -vencieron precisamente al Burela y empataron en casa contra Poio Pescamar y Alcorcón- tratarán de sumar de tres en Guadalajara para poner más distancia con los puestos bajos de la clasificación.

El encuentro, que se disputa a partir de las cinco de la tarde, se presenta con pronóstico a priori favorable para los intereses del Guadalcacín FSF, que viaja con toda la artillería en busca de la segunda victoria de la temporada y olvidar el regusto amargo que le quedó la pasada jornada por el empate contra el Alcorcón después de ir dominando 2-0 el choque contra las madrileñas. Los puntos son además necesarios porque tras este encuentro al Guada se le presenta un calendario complicado con partidos contra el Futsi Navalcarnero -cuyo comienzo de Liga no está siendo bueno-, Roldán, Alcantarilla o Les Corts.

"Es un equipo recién ascendido que todavía no ha puntuado, pero tiene buenas jugadoras, es más, hay dos futbolistas que el año pasado estaban con nosotros. Compiten los partidos, aunque la inexperiencia les pasa aún factura", señala Andrés Sánchez, técnico del cuadro guadalcacileño. "Es su campo son fuertes, aunque en determinadas situaciones y en los tramos finales de los partidos se les está escapando puntos. Lo normal cuando eres un recién ascendido. Estamos entrenando bien y las jgadoras están ilusionadas, con ganas y muy comprometidas, pero el rival es de Primera y si empezamos a pensar que no es un rival de la parte alta no vamos a conseguir nada, hay que tratarlo como tal porque es un rival de Primera. Hay que seguir con disciplina, trabajo e intentar traernos los tres puntos para casa".

La jornada

La Primera FS Iberdrola alcanza la quinta jornada con la disputa del encuentro entre el Nueces de Ronda Atlético Torcal y el STV Roldán, a partir de las 11:00 horas en directo por Teledeporte. Las malagueñas llegan a la cita confiadas en su buen rendimiento, mientras las pachequeras intentan no perder más combo con el cuarteto de cabeza. El Arriva AD Alcorcón de Raúl Castro 'Piru' intentará ofrecer resistencia ante el líder de la categoría, el Melilla CD Torreblanca, que pugna por mantener su pleno de victorias tras anotar 23 tantos en las cuatro primeras jornadas. A tres puntos de las melillenses se encuentra Les Corts UBAE, que acude a la cancha de una AD Ceuta FC que cuenta sus partidos en casa por victorias y que, de momento, se encuentra alejada de la zona de descenso.

El cuarteto de cabeza lo completan el Poio Pescamar y el Castro Bloques Cando. Las conserveras tienen una difícil piedra de toque ante un LBTL Futsal Alcantarilla herido tras sus últimas derrotas en liga y Copa, que le obligan a regresar a la senda de la victoria. Por su parte, la escuadra dirigida por Julio Delgado visita a una AE Penya Esplugues que marca la salvación con cuatro puntos y que quiere hacer de Les Moreres un fortín.

El Eva Manguán de Móstoles acogerá a partir de las 18:00 horas del sábado un duelo vital por la salvación entre el MRB Móstoles FSF de Patri Chamorro y el Ourense Ontime de Carlos Navarro. Las mostoleñas llegan con un punto de ventaja sobre un Ourense que parece que ha taponado la mala racha del inicio de temporada. Futsi Atlético Navalcarnero y CD Burela FS, a saber, los dominadores del fútbol sala femenino en los últimos años, vivirán un nuevo duelo bajo un cambio de paradigma. Ambas escuadras no llegan en su mejor momento, lejos de la cabeza las primeras, y en puestos de descenso las lucenses.