La clase y valentía de Rocío Relaño relucen en Sanlúcar

El ciclo final de la 179ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar llega al ecuador con un ambiente en las playas, y en las calles, sanluqueñas que evidencia el éxito de estas fiestas y su creciente interés para los aficionados al turf a nivel mundial y, como no, para los que encuentran en este espectáculo una obra de arte que sobrepasa lo meramente deportivo. Tras un primer día con cinco carreras, el segundo volvía a la habitual rutina de cuatro pruebas sin la presencia ya de Borja Fayos, doble ganador este miércoles, que ha sido sancionado y está en duda si esta fue su última jornada en Sanlúcar como jockey. Jaime Gelabert, ganador también este miércoles, también se ausenta en el día de hoy en un día idóneo para jinetes de las tablas de Ricardo Sousa, que ayer se estrenó, Nico Valle, ganador del Gran Premio de Andalucía, o Vaclac Janacek, quien sigue sin triunfos en esta edición.

La primera de las pruebas, denominado como Instalaciones Hípicas El Molino, se esperaba a las 18:15 en la Playa de las Piletas con escasos cuatro caballos, debido a la baja de última hora de Nico de Julián, entre los que destaca el nº 1, Confident Star, montado por el checo Janacek y que ambos obtuvieron un tercer premio en el GP de Andalucía de este miércoles. Fue este quién tomó la iniciativa para liderar la carrera con los dos favoritos al primer premio, New Jack Swing y Max´s Thunder marcándolo muy de cerca. Apretó Confident Star para endurecer la prueba pero con una facilidad pasmosa, el nº3, Max´s Thunder, con la monta de Denisa Sirokova, lo pasó para vencer en la primera carrera del día con una diferencia considerable y hacerse con los jugosos 5.000 euros de premio. Segundo para Confident Star y tercero para New Jack Swing, que no tuvo su mejor carrera con Ricardo Sousa.

La segunda prueba de la tarde llegaba con el Premio Real Maestranza de la Caballería de Sevilla. 1.800 metros que la colocan en la carreras más larga de la jornada con todas las miras apuntando de nuevo al caballo montado por Sousa, Super Lover. Nico Valle con Cromatic y Daniela Rodríguez con Dimax también partían con opciones, más difícil lo tenía Sirokova, con Paderno, para repetir victoria. Dimax y Super Lover comenzaron disputándose la cabeza, con Daniela Rodríguez abriendóse para buscar las piedras y sorprender al favorito. Duelo bonito entre ambos que finalmente se llevó el máximo favorito, Super Lover con la monta de Ricardo Souza, tras un final en el que Dimax, segundo, pagó el esfuerzo. Cromatic, montado por Nico Valle, completó el podium.

Llegando a las 20:00 horas de la tarde volvía a la playa de Sanlúcar la carrera de Amazonas y Gentleman, denominada Premio Fundación Cajasol, con la que jinetes del nombre de Pablo Laborde, Diego Sarabia o Rocío Relaño regresaban a las húmedas arenas de Las Piletas. Salía fuerte el nº6, Anaz, montado por Sarabia, con Sam Bellamy, de Relaño, muy cerquita de la yegua. Igualadísima carrera de los siete caballos luchando por un buen sitio en la playa que desarbolaba Etton Messer con un ataque por dentro. Cuando parecía decantada la carrera para Etton Messer; el favorito, Sam Bellamy, le arrebató la carrera con un sprint muy igualado rematado con espectacularidad con la monta de Rocío Relaño, que vuelve a repetir victoria tras la del primer ciclo, sumando su tercer triunfo y colocando su nombre como uno de los más destacados de esta 179ª edición.

La jornada la cerró el Premio Lexus, el más numeroso del día con nueve caballos disputándose los 7.650 euros que se raparten entre los cuatro mejores al término de los 1.600 metros bajo la estampa del sol cayendo en la playa sanluqueña. Berserker Extrem y Lunaflor se disputaban la cabeza de carrera con el control de dos de los favoritos, Oakmoor y Dark Before Dawn, asomando desde el exterior. Carrera lenta y muy pareja en la que todo se rompía muy tarde, con el ataque de Ricardo Sousa con Dark Before Dawn, pero no consiguió poner distancia en sus rivales. Dylan´s Ashes, en un sprint igualadísimo a tres se hizo con la victoria con Gangarra -montado por Valenzuela-, segundo, y Xilorgano -monta de Nico Valle-, tercero. Doblete para Denisa Sirokova, que redondea otro día espectacular en las playas de la localidad y que sirve como previo al colofón final del este viernes, con el Gran Premio de Sanlúcar más igualado de los últimos años para cerrar la edición.