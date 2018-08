El clásico vuelve a Chapín. Jerez Industrial y Xerez CD se miden esta tarde (20:30) en el Municipal con el XVII Trofeo de la Copa y la Venencia en juego y la intención de mejorar la puesta a punto de cara al inicio de Liga. Los blanquiazules se estrenan como anfitriones ante su afición y los xerecistas regresan a su casa como visitantes a una semana del comienzo de la competición. El escenario invita a una buena noche de fútbol.

Los industrialistas y el Deportivo reeditan la edición de la pasada temporada, que se tuvo que jugar en el campo de La Juventud y que terminó con triunfo xerecista por 1-2. Precisamente, Juan Pedro Ramos, actualmente al frente de la nave xerecista, era el técnico de los blanquiazules, ahora de Paco Cala.

5Euros. Precio de las entradas general en Chapín y los aficionados de 12 a 17 años pagarán sólo dos

El derbi, ya habitual en los veranos jerezanos desde hace bastantes años, ha levantado mucho interés entre ambas aficiones, que podrán ver en acción a sus equipos por primera vez en Jerez en lo que va de pretemporada.

La directiva del Jerez Industrial espera que las gradas del estadio presenten un buen aspecto y que la disputa del trofeo se vuelva a convertir en una fiesta del fútbol jerezano. Para ello, las entradas tienen precios populares. La general -solamente se abrirá Tribuna- cuesta cinco euros y los jóvenes entre 12 y 17 años pagarán sólo dos.

Juan Pedro se toma esta cita como como una buena piedra de toque para la Liga y no podrá contar con los lesionados Guille, Pablo Valencia y Ezequiel, que aún no ha comenzado a entrenar con el grupo por culpa de los problemas que viene arrastrando en el pubis desde el curso pasado.

Por su parte, el Industrial llega al partido con algunos futbolistas entre algodones que no van a forzar. Es el caso de Poley y Raúl, que no arriesgarán para no romperse de cara al inicio de la temporada. En el equipo blanquiazul siguen pendientes de incorporar a más futbolistas en las próximas semanas que permitan al técnico tener más variantes a la hora de hacer los equipos y poder competir la próxima temporada por el ascenso a División de Honor.