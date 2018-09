Las claves del XCD para ganar al filial verdiblanco

El Xerez CD tiene una cita más que complicada mañana. Se mide al Betis Deportivo, líder de la categoría con dos triunfos. Juan Pedro Ramos, técnico azulino, respeta bastante al rival y destaca su potencial pero asegura tener las claves para plantarle cara e intentar hacerle daño. Bajo su punto de vista, una escuadra veterana y experta en la categoría como la suya debe tirar de galones para poner complicadas las cosas a los jóvenes jugadores de José Juan Romero.

El Xerez CD lleva tres semanas consecutivas disputando amistosos y, tras dos citas que no agradaron al preparador jerezano, la del pasado jueves frente al Cruz Roja sí fue de su agrado. 'El Pirata' admite que "las sensaciones fueron mucho mejores que en los otros amistosos ante Rota y Bazán, tuvimos mucho más ritmo de partido, la gente salió mucho más metida, movimos el balón rápido y generamos bastantes ocasiones. Terminamos contentos con todo, al margen del resultado y teniendo en cuenta que nos enfrentábamos a un equipo de inferior categoría. La gente sí dio en esta oportunidad todo lo que le pedimos. Nos cuesta disponer de un campo completo para entrenar y hay que aprovechar la oportunidad, todos tienen que demostrar en estos compromisos que quieren hacerse con un hueco en el once y hacer nuestro juego, con velocidad y con mucha intensidad. En esta oportunidad, creo que lo conseguimos".

Los azulinos se presentarán mañana en Sevilla con la intención de aumentar el número de jornadas sin perder. Todos saben que va a ser complicado y el primero, Juan Pedro. "Va a ser un tes importante el que tenemos ante el líder. La verdad es que enfrentarte a todo un Betis Deportivo, que es un recién descendido, con el presupuesto que maneja y con los futbolistas que tiene, que son de categoría superior alguno y con proyección deportiva , nos va a exigir muchísimo. Es una buena piedra de toque, aunque tenemos el hándicap de jugar en un campo grande, de césped natural y a las once y media de la mañana. Todo eso les beneficia por su juventud, por su capacidad física y por la adaptación a la superficie. De todos modos, nosotros ya demostramos en Coria que podemos competir con garantías a esa hora y en esa superficie. Demostramos que físicamente estuvimos por encima del Coria, que también tiene una plantilla joven, aunque no tanto como la del Betis, y preparada. Creo que esos factores podemos superarlos, hacerles daño y puntuar, para eso trabajamos".

El jerezano tiene las ideas claras y también cree que tiene las claves para puntuar. "A priori, es complicado intuir dónde pueden colocarse pero las sabemos. Somos un equipo que ofensivamente hacemos daño pero defensivamente cometemos algunos errores y en todos los partidos damos alguna facilidad. Como les demos cualquier facilidad al Betis Deportivo nos van a hacer gol porque tienen muchísima calidad, especialmente en ataque. Ahí no podemos conceder nada. Si mantenemos la portería a cero y estamos seguros, puede ser un partido equilibrado. Tienen calidad, gol e individualidades que te pueden superar en cualquier acción pero nosotros también. Ahí estarán las fuerzas más equilibradas porque tenemos gente con mucha pegada y calidad".

Además, avisa: "Tenemos que sacar ante el filial nuestras mejores armas, que son las que he comentado, mantener la portería a cero, solidez defensiva para no cometer errores, no regalarles nada y también saber aprovechar la veteranía que tenemos sobre ellos, saber medir los tiempos del partido y saber manejar ese plus que te da contar con jugadores veteranos y expertos en la categoría para llevar el encuentro a nuestros terreno o al que más nos interese en cada momento".

Sin Alberto Piñero, lesionado, Ezequiel puede ser una de las novedades en el once. Juan Pedro no da pistas. "Ha mejorado, es un jugador que para nosotros tiene que ser importante pero durante la pretemporada no pudimos contar con él por las molestias en el pubis. Lleva ya tres semanas entrenando con el grupo, poco a poco va cogiendo ritmo, tono físico y chispa, que es lo que le falta. Aún tiene algunas molestias pero el otro día ante el Puente Genil ya tuvo sus minutos. Le iremos incorporando sin prisas, no sabemos aún si será titular o no. Todavía le falta y habrá que evitar riesgos, sólo entrará si está al cien por cien porque, aunque Piñero está lesionado, tenemos otros jugadores que lo pueden hacer bien en ese puesto. No sabemos si será titular o no pero sí estará en la convocatoria y entrará de inicio según sus sensaciones y de cómo planteemos el partido, lo que tenemos claro es que no queremos precipitarnos".