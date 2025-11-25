El Club Triatlón Trikiman-Movitransa, campeón por equipos en el Circuito Andaluz

El equipo de triatlón jerezano Trikiman-Movitransa se ha proclamado campeón del Circuito Andaluz de Triatlón 2025 tras obtener excelentes resultados en las tres pruebas que componen el mismo. Los dos primeros puestos logrados por José María Jimenez “Rubiocks” y Héctor Cantos y el quinto puesto de José María Sánchez 5º, en sus respectivas categorías, les sirvieron para cosechar tan importante premio regional.

El circuito comenzó con el Triatlón Ciudad de Chiclana, la prueba encargada de dar el pistoletazo de salida con todo un Campeonato de Andalucía de Triatlón.

La segunda carrera se disputó con el XVIII Triatlón Ciudad de Almería – Jairo Ruiz, donde José María Jiménez “Rubiocks” subió al pódium en tercera posición en su categoría.

El circuito terminó con la disputa del XXIV Triatlón Playas de Punta Umbría (Huelva) donde nuevamente “Rubiocks” concluyó segundo en su categoría, consolidando una extraordinaria temporada en la que ha logrado distintos premios en los triatlones de de Rota, Estepona y San Roque y en el prestigioso Media distancia Internacional de Zarautz. Éxitos que le han servido para afrontar la nueva temporada en el triatlón de larga distancia EPIC 2026 a celebrar en el próximo mes de mayo en Oropesa del Mar (Castellón).

Héctor Cantos, por su parte, ha finalizado su mejor temporada desde que empezó en este espectacular deporte, demostrando una gran regularidad y mejoría en todas las pruebas disputadas, desde el Circuito Andaluz de Duatlón hasta el finalizado Circuito de Triatlón.

En sus ocho años de existencia este premio es el más importante a nivel colectivo de este club jerezano, creado por amigos para competir y principalmente potenciar los grandes valores del deporte, siendo uno de los referentes del mismo.