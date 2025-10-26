Cómodo triunfo del UB Jerez provincial masculino en su estreno liguero ante el Cádiz Gades (82-56)

El UB Jerez sénior provincial masculino adelantó al jueves su partido de esta primera jornada de liga ante el Cádiz CB Gades y logró su primer triunfo en el Palacio de Deportes al impornerse por un claro 82-56 en un partido en el que sufrió en los primeros compases y en el que no estuvo fino en algunos aspectos defensivos, algo lógico en cierto modo si se tiene en cuenta que el equipo está en pleno rodaje.

La escuadra jerezana comenzó el encuentro con poco ritmo, cometiendo muchas pérdidas no forzadas y planteando un nivel defensivo débil, lo que permitió a los gaditanos adelantarse en el primer parcial por 12-16. Tras una reestructuración táctica y la necesidad de elevar la intensidad, los locales comenzaron a mejorar su nivel defensivo, circunstancia que le permitió marcharse al descanso 6 puntos arriba.

El tercer periodo se caracterizó por el acierto exterior de los jerezanos, que se distanciaron en el marcador y se marcharon 17 puntos arriba, para finalizar el encuentro con suma tranquilidad, imponiéndose por 82-56 con 26 puntos de diferencia. A pesar de la cómoda victoria que refleja el marcador, las sensaciones en pista fueron agridulces, en especial por las pérdidas, los pocos aciertos en la toma de decisiones, así como por algunos desajustes en los conceptos defensivos. Los técnicos seguirán trabajando para alcanzar el nivel que ellos mismos y los jugadores desean y se autoexigen.

Los mejores valorados de la cita por parte jerezana fueron José Luis Romero (19), Adrián González (13) y Fran Giles (8).

La próxima jornada, el UB Jerez se medirá al CB Algeciras los próximos días 1 o 2 de noviembre.