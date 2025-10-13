El CTM Jerez se cuelga siete medallas en el Campeonato de Andalucía Adaptado

Gran actuación del CTM Jerez en Sevilla. Los representantes del equipo jerezano han cerrado su participación en el Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa Adaptado cosechando siete medallas en las diferentes modalidades, convirtiéndose de este modo en uno de los grandes referentes autonómicos de esta especialidad.

En Silla se adjudicó la plata José Torrejón y el bronce David Navarrete, que por lesión perdió la posibilidad de sumar una nueva medalla en la categoría de equipos. En Discapacidad Intelectual, Claudia Reynaldo y Darío Carrillo fueron tercero y cuarto en individual y juntos ocuparon la tercera plaza por equipos en la misma modalidad. En Pie, Pedro Alberto Fernández y Salvador de la Barrera ocuparon la tercera plaza por parejas y Pedro se adjudicó el bronce también en la categoría individual.

Por otro lado, este pasado fin de semana se ha disputado en las instalaciones de Pío XII la Concentración del Programa Mini Spin, organizada por la Federación Española de Tenis Mesa, en la que han tomado parte los mejores jugadores de Andalucía de la categoría U11 bajo la dirección del técnico japonés Yukinori Matsumoto, que es entrenador jefe del CAR de Sant Cugat. La joven promesa Alejandro Galán fue uno de los seleccionados para esta competición, que ha resultado un éxito rotundo.