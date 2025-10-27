Cuatro detenidos por intentar secuestrar al futbolista del Zenit de San Petersburgo Andrei Mostovoi

La policía rusa ha detenido a cuatro hombres que intentaron secuestrar a un futbolista del Zenit San Petersburgo, Andrei Mostovoi, según informó este lunes el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Los detenidos son sospechosos tanto de ese incidente como del secuestro consumado de un empresario, tras lo que fueron apresados por la policía cuando intentaban recibir el dinero del rescate, informó el CIR en Telegram.

Mostovói caminaba el jueves por la calle cuando unos hombres se abalanzaron sobre él e intentaron introducirlo en un automóvil, según se pudo ver en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. El futbolista de 27 años pudo escapar milagrosamente gracias a la intervención de otro deportista, el jugador de hockey Alexandr Grakun.

La portavoz del CIR, Irina Volk, explicó que el organizador de los intentos de secuestro fue un estudiante de segundo curso de la universidad local residente en la región de Leningrado, que se comunicaba con los secuestradores por Telegram. El intento de secuestro no repercutió en el rendimiento de Mostovói, que salió de titular en el partido de la liga rusa del domingo ante el Dinamo Moscú (2-1), encuentro en el que el jugador marcó el primer gol de espuela.