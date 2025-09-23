El Dakentai Jerez contribuye al éxito de la selección gaditana de kárate con siete metales en el Andaluz

La delegación de Cádiz obtuvo 14 medallas en el Regional, siete de ellas con la firma del Dakentai Jerez.

El Campeonato de Andalucía de Kárate en las categorías cadete, sub-21 y júnior se disputó hace unos días en el Polideportivo Carranque de Málaga con la participación de seis de las ocho provincias andaluzas y un total de 500 deportistas. La selección gaditana participó con 36 alumnos, 13 de ellos pertenecientes a la Escuela Municipal y al Dakentai Jerez.

Cádiz rayó a un gran nivel y sumó 14 metales, siete de ellos con protagonismo jerezano. Así, Lucia Aránega consiguió la medalla de oro en kumite Cadete -61 kilos; Raúl Navarrete se hizo con la medalla de plata en Kumite sub-21 +84 kilos; y además hubo otros cinco bronces: Pablo González (Kumite sub-21 +84Kg); Iván Córdoba (Kumite sub-21 -84 Kg); Fran Moscoso (Kumite junior -68 Kg); Aarón Casas (Kumite sub-21 -60 Kg); y Valentín Vargas (Kumite sub-21 -75 Kg). Igualmente, también tuvieron una destacada actuación Minerva Cuevas (Kumite sub-21 -61 Kg), Hugo Medina (Kumite junior -61 Kg) y Hugo Córdoba (Kumite cadete -52 Kg) con una quinta posición; y la séptima de Juan Pablo Finch (Kumite cadete -57 Kg).

Todos demostraron un gran nivel en este primer evento de la temporada. Sergio Pérez Salazar, profesor de la Escuela y del Dakentai, ha señalado al término de la competición su satisfacción por el buen desempeño de sus alumnos. En el equipo técnico provincial estuvo presente José Manuel López y como árbitro regional Alberto Celis, ambos alumnos de la Escuela Municipal e instructores del Club Dakentai.