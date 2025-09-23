El Dakentai Jerez contribuye al éxito de la selección gaditana de kárate con siete metales en el Andaluz
El Campeonato de Andalucía cadete, sub-21 y junior se ha disputado en el Polideportivo Carranque de Málaga
El Campeonato de Andalucía de Kárate en las categorías cadete, sub-21 y júnior se disputó hace unos días en el Polideportivo Carranque de Málaga con la participación de seis de las ocho provincias andaluzas y un total de 500 deportistas. La selección gaditana participó con 36 alumnos, 13 de ellos pertenecientes a la Escuela Municipal y al Dakentai Jerez.
Cádiz rayó a un gran nivel y sumó 14 metales, siete de ellos con protagonismo jerezano. Así, Lucia Aránega consiguió la medalla de oro en kumite Cadete -61 kilos; Raúl Navarrete se hizo con la medalla de plata en Kumite sub-21 +84 kilos; y además hubo otros cinco bronces: Pablo González (Kumite sub-21 +84Kg); Iván Córdoba (Kumite sub-21 -84 Kg); Fran Moscoso (Kumite junior -68 Kg); Aarón Casas (Kumite sub-21 -60 Kg); y Valentín Vargas (Kumite sub-21 -75 Kg). Igualmente, también tuvieron una destacada actuación Minerva Cuevas (Kumite sub-21 -61 Kg), Hugo Medina (Kumite junior -61 Kg) y Hugo Córdoba (Kumite cadete -52 Kg) con una quinta posición; y la séptima de Juan Pablo Finch (Kumite cadete -57 Kg).
Todos demostraron un gran nivel en este primer evento de la temporada. Sergio Pérez Salazar, profesor de la Escuela y del Dakentai, ha señalado al término de la competición su satisfacción por el buen desempeño de sus alumnos. En el equipo técnico provincial estuvo presente José Manuel López y como árbitro regional Alberto Celis, ambos alumnos de la Escuela Municipal e instructores del Club Dakentai.
