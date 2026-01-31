El debut de Güiza, atractivo del Jerez Industrial-Guadiaro

Tras el inesperado tropiezo en Rota del pasado fin de semana, el Jerez Industrial tratará de reencontrar la senda de la victoria frente al Guadiaro, en un partido que se disputará hoy a partir de las cinco de la tarde en el campo de La Granja.

La semana ha sido agitada para los industrialistas, primero por una buena noticia, el fichaje del delantero Dani Güiza, una noticia que ha tenido trascendencia nacional para el club. No ha sido tan buena la semana en cuanto a la planificación del encuentro, pues el cierre de las instalaciones debido a la inclemencias meteorológicas en la ciudad ha hecho que el equipo de Nono Prado apenas haya podido realizar dos entrenamientos en un campo de fútbol de reducidas dimensiones.

Por lo demás, los blanquiazules afrontan este encuentro ante el Guadiaro con la baja de Joselito, que fue expulsado el pasado domingo en Rota, pero con la intención de mantenerse en la zona alta.

Nono Prado, técnico industrialista, podrá contar con Dani Güiza, un fichaje con el que “estamos muy contentos, no solo futbolísticamente, sino con la calidad, que bueno, eso se sobreentiende ya. Pero a nivel humano es un chaval espectacular, cómo va a ayudar a los chavales y cómo va a hacer grupo en vestuario. La verdad es que para nosotros es una incorporación bastante buena en ese aspecto. Y para mí, es un honor entrenar a un futbolista del nivel de él, pero aparte es lo que nos va a aportar mucho a nivel vestuario, a nivel confianza para los chavales”.

Una semana más, los industrialistas tendrán problemas en defensa, pues las lesiones habían obligado a Prado a usar a Joselito como central, y su baja le obligará nuevamente a retocar el equipo. De cara al encuentro en sí, el preparador industrialista pretende “llevar el peso del partido”.

Derbi local

La jornada contará además con el derbi local que protagonizarán el Xerez DFC B y el CD Guadalcacín. Será a partir de las 11 de la mañana en el campo de La Granja.

Los xerecistas llegan al encuentro tras tres jornadas sin conocer la victoria, y con un único punto, el que sumaron ante el Trebujena, de los últimos nueve. De cualquier forma, los de Francis intentarán lograr los tres puntos para acercarse a la salvación, teniendo en cuenta que la marca el Guadiario, que tiene una difícil salida ante el Industrial.

En el Guadalcacín, la situación es inversa, pues los de David Navarro acumulan cuatro jornadas sin perder, saldando sus últimos compromisos en casa, frente a Trebujena y Tarifa, con sendas goleadas.

Los azulones intentarán lograr algún punto para mantenerse en la cuarta posición, toda vez que el quinto, Taraguilla tiene un difícil encuentro ante el tercero, el Ciudad de Cádiz.