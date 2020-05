La decisión sobre los ascensos de Tercera, esta semana

La incógnita es la decisión que tomará la RFEF con respecto a los ascensos: la idea es disputar un 'play off' exprés entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo pero a medida que avanzan los días parece más complicado que pueda llegarse a celebrar: en la 'desescalada' marcada por el CSD para deportistas federados, los futbolistas de Segunda B y Tercera no pueden empezar a entrenar hasta el 26 de mayo en sus instalaciones , en el mejor de los escenarios, por lo que no daría tiempo a que estos 'play off' finalizaran antes del 30 junio que era el objetivo de la RFEF, ya que en esa fecha acaba contrato la mayoría de jugadores de estas categorías. Prorrogar durante un mes el vínculo entre futbolistas y clubes plantea más problemas que en el fútbol profesional, además del sobrecoste para los equipos , que llevan sin ingresos desde que se interrumpió la competición.

El fútbol no profesional entra este lunes en su semana decisiva , ya que para el miércoles o viernes a más tardar está previsto que la Federación Española (RFEF) anuncie oficialmente la resolución definitiva para decidir la temporada en Segunda B, Tercera y el fútbol femenino , decisión de la que estará muy pendiente el Xerez DFC , tercero en el Grupo X de Tercera División y que espera que se pueda disputar el 'play off' exprés para pelear el ascenso a Segunda B .

Un vicepresidente de la RFEF asegura que habrá 'play off'

Joan Soteras, vicepresidente de la RFEF y presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), tiene claro que habrá 'play off' y en el programa de radio de Sabadell l’Hora Arlequinada fue tajante: "Casi juraría que habrá ‘play off’ de ascenso a Segunda División; casi lo aseguraría. Ése es el objetivo número uno de la RFEF. Si la Primera y Segunda sí se juega, por qué no se ha de jugar, en este caso 'play offs, en Segunda B y Tercera División. Eso se llevará a cabo si el Consejo Superior de Deportes no ordena suspender todas las competiciones no profesionales".

Soteras dijo en el programa que "sé cosas, y no puedo manifestar todo lo que sé hasta que no se pronuncie el presidente de la RFEF. El objetivo de la RFEF es que haya 'play off' de ascenso. Si no hay contratiempos, se hará esa fase de ascenso", añadiendo que los entrenamientos arrancarían a finales de mayo, habría cuatro o cinco semanas de entrenamientos y en los tres primeros fines de semana de julio se disputarían las fases de ascenso.