"Las deficiencias no se corrigen ganando, hay que traer refuerzos"

-¿estrenar el casillero de puntos contra la Lebrijana puede ser un punto de inflexión?

-No. Qué va. Vamos a ser sensatos. Hay veces que los entrenadores quieren vender la moto. Es imposible. Nosotros estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos. Esta semana contra la Lebrijana, si ponemos las mismas ganas, podemos competir pero el viernes jugamos en Chapín y el domingo en Ceuta y al siguiente recibimos al Algeciras. O sea, que no seamos tontos, lo que tenemos es lo que tenemos y hay que traer efectivos y gente de Tercera División para poder competir. La mayoría de chavales que hemos traído no ha jugado en Tercera y estamos compitiendo contra gente de superior categoría y esas cosas se saben. Aunque consigamos un punto o los tres sabemos que lo que hay es lo que hay y estamos yendo a una guerra sin armamento; aunque consigamos ganar una batallita, la guerra es imposible ganarla, hay que saber dónde se está y no por ganar un partido van a desaparecer las deficiencias, por lo que hay que empezar a reforzar el equipo para poder competir un poquito más. Si no nos traen efectivos esto no puede seguir así porque somos muy pocos y los juveniles pueden ayudar pero no podemos darles la responsabilidad a chavales que no tienen por que tenerla.

-Esta semana ha hablado de falta de actitud.

-Nos están haciendo goles en acciones a balón parado que estamos hartos de trabajar. El otro día nos hacen un gol en un saque de banda y es falta de actitud porque lo tenemos muy trabajado, es falta de concentración.

-¿Cómo ha sido la semana?

-Hemos estado reunidos y hemos hablado de la situación; y los chavales también han estado hablando. Si seguimos así, dentro de un par de meses estamos descendidos casi matemáticamente. Tampoco es que nos estén goleando en los partidos ni apabullando y pienso que con unos pocos efectivos podríamos sacar esto adelante. Con flechitas de madera no podemos ir a una guerra, vamos a intentar comprar un arma aunque sea de fogueo para meterle miedo a la gente.

¿Se llega a plantear en una situación así dejarlo?

-Si el problema soy yo, doy un paso al lado y que entre otro que lo haga igual o mejor, pero eso no es que lo diga ahora, lo dije el primer día cuando firmé: si ven que no estoy capacitado o que es necesario un cambio de aires yo no tengo ningún problema, conmigo no están hipotecados. Llevamos cero puntos y peor no se puede ir pero cuando analizas la situación, uno mira la parte de culpa que puede tener, pero también miras los jugadores y el entorno y las demás situaciones y uno da más porcentaje a una cosa que a otra. Cualquiera que esté en la grada está viendo lo que pasa.

-Y ahora la Lebrijana, que viene de golear al Xerez DFC.

-Pero es que en su campo es muy fuerte, es aguerrido y bajo mi punto de vista es hasta normal porque son muy fuertes en su campo, cada partido es una historia y ellos apretaron mucho.