El deporte honra a sus valores más nobles con la II Gala del Fútbol Inclusivo en Jerez

Almudena Martínez, presidenta de la Diputación, saludando a uno de los premiados en la Gala del Villamarta.

La tercera Gala del Fútbol Inclusivo de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha puesto en el escaparate a los más nobles valores del deporte, en una ceremonia celebrada en el Teatro Villamarta de Jerez en la que se han premiado a los clubes y personas participantes de La Liga Inclusiva y a la Diputación Provincial de Cádiz, también galardonada en este acto.

Su presidenta, Almudena Martínez del Junco, ha sido una de las autoridades que ha intervenido en la gala, junto con otras representantes de administraciones, deportistas y responsables de los clubes que han querido celebrar un evento muy especial para sus protagonistas. La diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa, no ha querido tampoco perderse el acto, así como el delegado territorial de Servicios Sociales de la Junta, Alfonso Candón, y el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo.

Talento, perseverancia, retar a los propios límites, pero sobre todo compañerismo, solidaridad, respeto al rival, trabajo en equipo, inclusión e igualdad de oportunidades, son algunas de las virtudes que arroja cada partido de esta liga, y que han sido señalados por Almudena Martínez en su intervención.

“En la Diputación de Cádiz mantenemos intacto nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de la vida. Pero el deporte juega una labor primordial como instrumento de inclusión social, como comprobamos cada año en esta novedosa Liga Inclusiva”, ha afirmado Martínez del Junco.

La presidenta ha destacado el crecimiento de este proyecto “pionero”, la Liga Inclusiva, que crece cada año. Empezó con siete equipos en 2022 y ya llega a 12 en 2025 y unos 350 participantes. Además se incorporarán el próximo año el Puente Mayorga CF y el Loluba CF.

“Buena parte de culpa de ese crecimiento es por el cariño y la dedicación de familiares, voluntarios y clubes”, ha afirmado la presidenta, que también ha señalado la labor que hacen otras administraciones públicas, como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez para hacer realidad esta gala. Y ha celebrado que más que una competición se trata de un espacio “donde los tópicos no tienen cabida y nos hacen ver que todos y todas somos iguales, más allá de nuestras diferencias individuales”.

Los equipos que forman parte de la Liga y que han recibido su correspondiente trofeo han sido los siguientes:

Afanas SCRT

Sporting Conil

AD Tiempo Libre

Cádiz CF Genuine (actual campeón de España)

Ubrique CF 2023

Arcos CF

Villa de Rota FSF

Xerez CD Promesas

SD Apadeni

UD Tarifa

Xerez Deportivo FC

Además, se han dado menciones especiales a Javier Ruiz Herrera, Hazte Donante, UD Paquete, Xerez Ilusión y Alberto Gil.

La gala ha sido conducida por los humoristas Toni Rodríguez y Manolo Mármol y ha contado con actuaciones del Cuarteto de Afanas ‘Inclusión o Victoria’, Piojo Chico o el tributo a Chayanne de Jesús Lozano.