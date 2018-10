El derbi, amarillo intenso

El Xerez CD volvió a dar la arena en una semana de tres encuentros. El Deportivo ofreció su peor su versión ante el Cádiz B en La Juventud y encajó una derrota tan dolorosa como justa en un derbi que siempre tuvo color amarillo. El partido fue más táctico que vistoso y los azulinos nunca pudieron contrarrestar las armas de un buen conjunto cadista, que una vez que se puso por delante en el marcador ya no pasó apuros. El gol del capitán Sergio a los 22 minutos bastó a los de Juanma Pavón para llevarse los tres puntos de Jerez.

La derrota de los azulinos tiene muchas lecturas y todas negativas. El equipo se ha atascado, no evoluciona, no tiene fe, ha perdido confianza, no tiene pegada porque Pedro Carrión es un islote en punta y ayer, por faltarle, le faltó hasta la garra y la casta con la que había sido capaz de sacar adelante citas anteriores.

Juan Pedro apuesta por el mismo once que empató ante el Ceuta pero no le da resultado

Juan Pedro apostó por las mismas piezas del pasado domingo ante el Ceuta y pronto quedó claro que no era la tarde del XCD. De salida, intentaba aguantar el tipo atrás pero en ataque ni estaba ni se le esperaba. Con Sergio Narváez muy lejos de la zona en la que crea peligro y con un Bruno Montelongo al que le falta ritmo, Pedro Carrión tenía complicado aparecer. Juan Benítez y 'Chino' Quirós en las bandas buscaban profundidad pero casi nunca la encontraron.

El Cádiz B entró al partido indeciso pero el susto se les pasó pronto a los amarillos. Los azulinos se encargaban de darle concesiones en defensa. A los doce minutos, Pekes estuvo a punto de abrir el marcador tras un despiste monumental de la zaga, pero Fran estuvo atento y salió del área rápido y seguro para cortar la acción. Justo después, Pedro Carrión remató de cabeza un centro de Juan Benítez.

El derbi parecía animarse pero tenía toda la pinta de que iba a ser aburrido, tanto que ni la grada animó como en otros partidos.

El filial sacaba el balón rápido y se planta en el área de Fran con suma facilidad gracias a la velocidad y la verticalidad de sus jugadores de la parcela ancha y de ataque. Pekes volvió a poner a prueba a Fran en el minuto 17.

El Deportivo seguía sin dar señales de vida, aunque el choque estaba equilibrado. En el minuto 20, Sergio Narváez mandó a las nubes un balón claro que le cayó dentro del área y justo después, el tanto visitante.

Sergio aprovechó un pase de Duarte tras un saque de esquina mal defendido por los azulinos para batir Fran y abrir la lata cuando se disputaba el minuto 23 de partido. Quedaba un mundo pero las sensaciones hasta ese momento no era buenas.

Quirós lo intentó superada la media hora con un remate que Cristian no tuvo problema para detener. Fue la última acción de peligro de un equipo sin fe, que no generaba, que fallaba en las entregas y al que le faltaba precisión en el último pase.

El Cádiz B, antes de enfilar el túnel de vestuarios para el descanso, aún tuvo tres ocasiones más para haber abierto brecha en el marcador pero Fran estuvo acertado para desviar un tiro de Fran (38') y en el 40', Sergio Narváez y Juan Benítez se hacen un lío a la hora de botar un córner y la jugada termina con una contra amarilla y en el descuento, un despiste de Sanjuán no terminó en gol de milagro. Cedió el balón a Fran sin darse cuenta de que había varios jugadores del Cádiz cerca. El árbitro pitó libre indirecto dentro del área porque el meta retuvo el balón en lugar de despejarlo.

En la segunda mitad, el dominio del Cádiz B se incrementó. La grada esperaba una reacción de los xerecistas que no llegó. Ni corazón, ni cabeza, ni alma, ni fe, ni empuje ni síntomas de mejoría. El filial tomó el mando y no mató a la contra porque sus delanteros tampoco tuvieron una tarde demasiado inspirada.

Peter cogió el protagonismo arriba que había tenido en el primer tiempo Pekes. El hábil extremo trajo en jaque a los azulinos y a Fran, que salió airoso en todos los duelos. En el minuto 57', el cadista falló una acción de las que o se pueden perdonar ni en Tercera ni en ninguna categoría. Se marchó por velocidad por la banda, se plantó ante Fran y en el mano a mano, le pegó mal con el exterior y el portero atajó el balón con las manos sin problemas. Se le hizo de noche en el área cuando vio el 0-2 tan claro.

Juan Pedro movió fichas buscando fórmulas para al menos generar algo de peligro pero tampoco fue posible. Un cansadísimo y poco acertado Montelongo dejaba su puesto a José Vega, con lo que Juan Benítez abandonaba la banda para acompañar por dentro a un Pedro Carrión cada vez más desesperado porque no le llegaba ni un balón claro. Luego, 'Chino' Quirós dejó su puesto a David Narváez.

El Deportivo seguía sin funcionar y su rival cada vez daba muestras de más seguridad atrás, cada vez salía con más peligro y cada vez perdía más tiempo en cada falta.

Superada la hora de partido, Dani Jurado, de los pocos que se salvan del desastre, sacó un balón que se colaba en la portería de forma increíble.

La afición ya tenía claro que el partido se iba y estaba más pendiente de lo que sucedía fuera del campo que sobre el verde. En el minuto 68, tuvo que intervenir la seguridad privada del club y la Policía Nacional para retirar una pancarta que un grupo de aficionados colocó en la red de la portería pegada al Anexo pidiendo la marcha de Vargas del Xerez CD.

Las ocasiones visitantes se sucedieron y el XCD sólo empujó en los seis minutos de descuento que concedió el colegiado, pero no le llegó. Sin alma no se gana.