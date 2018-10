Un derbi muy atractivo

Atlético Sanluqueño y Balompédica Linense reeditan esta tarde en El Palmar un derbi con mucha solera al que llegan ambos conjuntos situados en la zona media-alta de la clasificación. Los de Rafa Carrillo ocupan la sexta plaza con 10 puntos sumados en las primeras cinco jornadas, mientras que los linenses están dos puestos más abajo pero a tan sólo un punto de distancia.

El cuadro verdiblanco afronta el encuentro después del severo correctivo que les infligió el Talavera (3-0) y con el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva para seguir mostrándose fuerte en El Palmar, terreno en el que ha ganado sus dos últimos encuentros.

Los de Rafa Carrillo son sextos con 10 puntos y los balonos, octavos con nueve

Por su parte, el cuadro balono cayó en su última salida a Melilla (3-1) y no pasó del empate en el Municipal de La Línea ante el Sevilla Atlético (1-1), por lo que acude al derbi algo más necesitado de puntos.

Con la Liga recién iniciada, el Sanluqueño está a dos puntos de la fase de ascenso y a tres del descenso y la Balona a tres de arriba y a dos de abajo, por lo que una victoria daría pie a abrir un poco las distancias. No en vano, el primer objetivo que tienen ambas escuadras -más aún el Sanluqueño, que es un recién ascendido- es mantener la categoría y, a partir de ahí, soñar con algo más grande.

Rafa Carrillo sólo tiene que lamentar las bajas de Juanfran, que sufre una lesión en la rodilla derecha que le mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos durante un par de semanas más, y Mario, que no se ha recuperado de las molestias en un abductor. El resto de la plantilla está disponible, si bien Diego García arrastra alguna molestia física que, no obstante, no le impedirán vestirse de corto. Como es habitual en él, Carrillo ha citado a toda la plantilla y hará los descartes una hora antes del inicio del encuentro.

La Balona sí acude a la cita con algún problema más, sobre todo en la portería. Javi Montoya, hasta ahora titular en la meta linense, sufrió una lesión en el partido del pasado fin de semana contra el Sevilla Atlético, y David Robador, portero que le suplió, debe cumplir dos partidos de sanción tras ser expulsado al término del encuentro ante los sevillistas. Esto implica que uno de los dos metas del juvenil -José Antonio o Manu- tiene todas las papeletas para formar de inicio en la meta de la Balompédica.

Rafa Carrillo, técnico del Sanluqueño, destaca el buen inicio de su equipo esta temporada y espera que la derrota en Talavera sea un mero accidente: "Hemos empezado bien, son 6 jornadas y 10 puntos, estamos en la zona media-alta, difícil de pensar a estas alturas. Ya dijimos cuando le ganamos al Marbella que tenemos 10 puntos y esos no nos lo quita nadie. Tenemos ahora la oportunidad de seguir escalando".

De la Balona, asegura que es "un equipo de los competitivos, de los que siempre trabajan temporada tras temporada para hacer un buen equipo y tener opciones de estar en la zona media-alta. Es de los equipos más solidos de la Segunda B, un rival difícil, a nivel táctico disciplinado y bien trabajado, y en ataque tiene mucha velocidad".

El técnico pide una vez más el apoyo de la afición para hacer frente a otro rival complicado: "La afición sabe que cuando jugamos aquí en El Palmar el equipo se vacia y demuestra todo lo que tiene dentro, realiza un esfuerzo incansable. Lo de la semana pasada en Talavera fue una anécdota dentro del peor partido que llevamos pero estoy convencido de que la afición va a estar con su equipo y nos encontraremos un estadio casi lleno y animando como contra el Marbella, que ha sido nuestro mejor partido".

Hasta el momento, los verdiblancos son una de las revelaciones de la temporada. A Carrillo le "encantaría" que las cosas siguieran así porque "sería señal de que lo estamos haciendo bien y que los resultados acompañan. Lo que quiero es que el equipo siga con los pies en el suelo, que nuestro único objetivo es pensar en el Linense, sabiendo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande".