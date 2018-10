Un derbi para crecer

El Xerez CD, enrabietado por los arbitrajes en los dos últimos partidos como local y tras cuatro jornadas sin conocer la victoria, quiere aprovechar la dosis extra de motivación que siempre conlleva un derbi para que el partido de esta tarde en La Juventud sea un punto de inflexión que permita al Deportivo sumar su segunda victoria del curso y ganar -además de tres puntos- seguridad y confianza.

En efecto, penalizados unas semanas por errores propios y otras por los ajenos, como los arbitrajes contra Conil o Ceuta, los xerecistas solo han saboreado un triunfo en los seis partidos disputados, pobre bagaje que ha colocado al Deportivo al borde de los puestos de descenso, a un punto del pelotón de cola. Sin encender todas las alarmas -el play-off está a cuatro puntos- porque esto no ha hecho sino comenzar, lo que está claro es que para estar en la pelea de arriba, como es el objetivo del club, hay que sumar de tres en tres porque con empates se avanza poco en la tabla.

Y esa es, una jornada más, la intención de los xerecistas de cara al duelo con el Cádiz B, derbi que motiva a los jerezanos aunque sea contra el filial cadista y no contra el primer equipo amarillo: es lo que hay y lo que toca. Y no va a ser un partido menor, porque el rival vuelve a ser, como la pasada campaña, uno de los gallitos del grupo, vitola que el Deportivo debe ganarse sobre el terreno de juego y el envite de esta tarde es una ocasión pintiparada para ello.

Y es que a nadie escapa que un triunfo en el derbi supondría crecer en todos los sentidos: en la clasificación con tres puntos más y un estirón en la moral y autoestima del equipo, que necesita ganar confianza y tranquilidad, lo que se consigue con victorias y sumando de tres en tres. Acabar con la racha negativa pasa por lograr la segunda victoria del curso, que se está haciendo esperar.

Y para que no se demore más allá de esta tarde, el Deportivo contará con el apoyo de sus incondicionales porque al reclamo del derbi se espera una asistencia de aficionados a La Juventud mejor que en las anteriores citas de este curso. Eso sí, conviene que la rivalidad no exceda de la deportividad y no se repitan incidentes para evitar nuevas multas o males mayores.

Con el aliento de la hinchada asegurado, queda por ver el once que pone en liza Juan Pedro, que ha citado a todos los disponibles y que, por tanto, tendrá que descartar futbolistas para confeccionar la convocatoria definitiva. La única baja es la del centrocampista Alberto, con problemas en la rodilla, aunque hay jugadores como José Vega, Sergio Narváez y Bruno Montelongo que han arrastrado problemas musculares que les han impedido entrenar con normalidad esta semana. Si el caso del interior zurdo se ha ido despejando a medida que transcurrieron los días y todo hace indicar que José Vega será uno de los que se vistan de corto, el Pirata esperará hasta hoy mismo para comprobar si los otros dos jugadores están en condiciones de medirse al Cádiz B, teniendo en cuenta además que esta tarde se inicia un ciclo de tres partidos en apenas ocho días hay que dosificar esfuerzos para sacar el máximo de los nueve puntos posibles que hay en liza: Los Barrios aguarda el viernes y el Écija visitará el campo de La Juventud el domingo 14.

De la disponibilidad de Sergio Narváez y Bruno Montelongo dependerá la confección del once titular xerecista, en el que estará Juan Benítez después de que Competición dejase en evidencia a Hidalgo Márquez. No es descartable que Juan Pedro repita el equipo que alineó contra el Ceuta; de no ser así, David Narváez y José Vega parecen la primeras opciones de recambio.