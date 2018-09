Una despedida forzada y amarga

Con el rostro sobrio de quien aún se siente contrariado, Juan Carlos Navarro confesó que su adiós al baloncesto no fue una decisión tomada por voluntad propia y que tras pasar "el verano más difícil" de su vida no le quedó otra opción que asumir la retirada a la que inesperadamente lo invitó el Barcelona.

"Las cosas se podían haber hecho de otra manera y mejor, pero de todo se aprende. Yo me veía capaz de continuar, pero, si no contaban conmigo, no se puede hacer nada", asumió Navarro en la rueda de prensa de despedida.

El escolta ha sumado 35 títulos en su palmarés defendiendo la camiseta azulgrana

"La decisión está clara: si ellos te comunican que quieren que des el siguiente paso y que éste sea lejos de las canchas, no se puede hacer nada más", continuó el escolta, de 38 años. "Al principio, me molestó un poco porque (la decisión del club) llegó de pronto, pero luego toca asumirla".

Dos semanas después de que el club catalán anunciara la retirada del baloncestista más importante de su historia, la Bomba, como se le conoce, explicó un adiós para el que aún no estaba preparado. "Me veía bien físicamente para continuar un año más, pero en las reuniones con el club se me comunicó que no querían que continuara como jugador, sino que diera el paso. Hablé con el presidente y decidimos que éste era el momento de pasar página", detalló Navarro, sin ensañarse con la dirigencia azulgrana, pero sin esconder que la suya fue una decisión forzada.

Tras conquistar 35 títulos con la camiseta azulgrana, el escolta había afirmado a finales de la temporada pasada que se veía con cuerda para continuar, que no quería retirarse de las canchas con el sabor amargo de una temporada en la que los catalanes conquistaron la Copa del Rey, pero fracasaron en la Euroliga y también en la competición doméstica. Líder del mejor Barcelona de la historia y de la mejor generación del baloncesto español junto a Pau Gasol, Navarro supo días después que el club donde desarrolló toda su carrera deportiva -salvo la temporada 2007/2008, en la que jugó en la NBA, no contaba con él para el próximo año.

Hace apenas unos meses, la Bomba había firmado un contrato de diez años con el club catalán, que no se hará efectivo. "Ha sido un verano difícil, el más difícil de mi vida. Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero la decisión ya estaba tomada y ahora hay que pasar página y seguir adelante", reveló un Navarro que no pudo contener la emoción cuando el Barcelona proyectó un avance del documental con el que lo homenajeará en las próximas horas.

"Las cosas se habrían podido hacer mejor o diferentes, pero haremos un acto de adiós que estará a su altura", aseguró Bartomeu, sentado junto a Navarro en el auditorio del Camp Nou.

Según avanzó el mandatario azulgrana, la despedida oficial de Navarro ante la afición será el 25 de septiembre en el Palau Blaugrana. Su ya legendaria camiseta con el número 11 será retirada en el primer clásico de la temporada frente al Real Madrid, el 25 de noviembre. Y en el Museo del Barcelona también se dedicará un espacio al astro que lleva maravillando a toda España con su baloncesto muchos años.