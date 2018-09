Más difícil todavía

Sea como fuere, el mensaje del preparador portuense a sus futbolistas será que salgan "a disfrutar, a intentar hacer las cosas lo mejor posible, como estamos trabajando, y a ver si Dios quiere y nos salen bien las cosas porque la verdad es que en los últios partidos, a excepción del choque con el Sevilla C, no hemos tenido la fortuna que hemos buscando, pudimos hacer muchas cosas más con algo más de suerte, y con toda la necesidad que tenemos los detalles se nos han vuelto todos en contra".

"Con lo que tenemos vamos a intentar sacar algo positivo de allí. A trabajar con los chavales pero es complicado, a ver si en un par de semanas recuperamos efectivos y podemos empezar a competir con todos", apunta Javi Rivas, que sabe que espera un rival complicado: "Al San Roque lo vi en el campo del Xerez DFC y fue un equipo que me gustó muchísimo, lo que pasa es que se quedó con uno menos y a lo mejor no se vio todo lo que tenía pero sí que es verdad que es un equipo a tener en cuenta en esta categoría".

Javi Rivas, entrenador del Guadalcacín, lamenta la baja de Topo pero "comprendemos la situación, él ha estado meditando, no quería dejar el equipo pero dice que las lesiones le están superando. Ha intentado aguantar pero esta semana se le ha salido otra vez la rodilla y ha decidido, con todo el dolor de su corazón, dejar el equipo porque, como él decía, no podía ayudarnos".

El internacional Pablo Ganet, alta en el San Roque

Que no se escape ni un solo punto del Ciudad de Lepe es el objetivo del San Roque, que si quiere estar en la pelea por el play off de ascenso no debe dejar escapar puntos que después podría echar de menos. Una de las misiones principales para este partido por parte del cuerpo técnico encabezado por Álex Hornillo es convencer a sus jugadores de que habrá que trabajar duro si quieren ganar. La vuelta de Pablo Ganet tras su convocatoria con la selección de Guinea Ecuatorial supone una gran noticia para el técnico lepero. La otra novedad en el once inicial podría estar en el regreso a la titularidad de Keita Junior tras perderse el último partido por unas molestias físicas. Por el contrario, la mala noticia de la semana, además de la propia derrota ante el Xerez DFC, ha estado en la sanción de cuatro partidos para Fatah tras su expulsión, y Sumy sigue siendo baja.