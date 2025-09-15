Duplantis hace historia con un salto de 6,30 m: oro y récord mundial

El sueco Armand Duplantis volvió a desafiar los límites de la pértiga este lunes en los Mundiales de Atletismo de Tokio, donde no solo conquistó la medalla de oro, sino que además batió de nuevo su propio récord mundial con un salto de 6,30 metros, logrado en su tercer y último intento.

La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que firmó una marca de 6,00 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall se colgó el bronce con un registro personal de 5,95.

A sus 25 años, Duplantis sigue engrandeciendo un palmarés ya legendario. Desde que en 2018 se alzara con su primer gran oro en los Europeos de Berlín y en la Liga Diamante de Estocolmo, el sueco ha acumulado dos oros olímpicos, seis títulos mundiales (tres al aire libre y tres en pista cubierta), cuatro europeos (tres al aire libre y uno bajo techo) y nada menos que 41 triunfos en pruebas de la Liga Diamante, donde ha conquistado cinco veces el preciado “diamante”.

Duplantis no solo domina, sino que reinventa la pértiga en cada salto, escribiendo página tras página de la historia del atletismo.