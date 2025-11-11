Dura doble derrota del CTM Jerez de División de Honor en su desplazamiento a Extremadura

El CTM Jerez masculino de División de Honor sufrió dos duras derrotas este pasado fin de semana en su desplazamiento a tierras extremeñas para el doble compromiso contra el Extremadura y el Inspro Don Benito. Los jerezanos cayeron en la jornada sabatina frente al conjunto de Almendralejo por 5-1 pese al buen partido de los que formaron de partida: Ahmed Bello, Gabriel Cabezas y David Muriel. El domingo por la mañana, en una gran actuación grupal, se llevó el partido al punto de desempate, cayendo definitivamente por 4-3 frente al Don Benito.

En Primera Nacional masculina, gran victoria frente a uno de los mejores equipos de la liga, el Tecnigem Linares, con una genial actuación de los jugadores jerezanos. Hamza Khaled se echó el equipo a la espalda y con sus dos triunfos personales tiro del carro. Alberto Ramírez y Javier Galán completaron la victoria, en la que se produjo el debut este año de Luis Lobato con el partido ya ganado por los jerezanos.

En Liga Andalucía, dos importantes triunfos para los dos equipos que les permiten seguir luchando por sus objetivos. Así, el ChemaTM se trajo una importante victoria de Chiclana venciendo por 5-1 en un duelo vibrante en el que Mercedes Fernández, Félix Rosado y Kurt Larson construyeron una victoria muy trabajada ante un durísimo rival. El Maxcolchón, por su parte, se adjudicó una victoria contra todo pronóstico frente al Tartessos de Sanlúcar. Dani García, con sus dos triunfos particulares, y la japonesa Moana, con otros dos, sellaron la victoria por 4-2 con la gran aportación de Dunia García.

El equipo de SuperAndaluza, el Mesón Alcazaba, perdió 4-2 en Chiclana. Abdula Fati fue el mejor del trío titular, con grandes partidos de José Pulido y Alejandro Galán. El Plus Asesores, por su parte, cedió en el punto de desempate frente al Portuense (4-3). Curro Bermejo, Carlos Sámano y Claudia Reynaldo tuvieron la victoria en sus manos, pero terminaron cediendo en el dobles final. Por su parte, el Goframa cedió en Sanlúcar por 5-1 en un choque intenso con Pedro Alberto Fernández, Ismael Estévez y Pablo Lara formando al equipo jerezano, que no tuvo la suerte de cara.

En División de Honor Andaluza, los pequeños cedieron frente al Portuense, más experimentado que los jerezanos, por 4-3 en el dobles final, con una destacada actuación de Álvaro García, Fernanda Guajardo y Eidan Santacruz, que siguen dando paso muy positivos en su formación.