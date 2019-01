Xerez DFC y Xerez CD afrontan en la próxima jornada sendos compromisos ante equipos en puestos de descenso, los de Pepe Masegosa en el Carlos Marchena ante el Cabecense, penúltimo clasificado, y los de Nene Montero en La Granja ante el Atlético Espeleño, antepenúltimo.

Pero ni los azulinos de Chapín ni los azulinos sin campo fijo se fían de sus respectivos rivales, entre otras cosas porque ya han sufrido en sus propias carnes las dificultades que entrañan los equipos de la zona baja de la tabla, y es que no hay enemigo pequeño, y mucho menos esta temporada en el Grupo X.

En efecto, el Xerez Deportivo FC acaba de comprobar en Chapín las complicaciones que plantea un equipo que no quiere meterse abajo como es el Arcos. Los de Masegosa han recibido en casa en la primera vuelta a los cinco equipos que actualmente ocupan plaza de descenso y ganaron por la mínima al Guada (1-0) y al Espeleño en Bornos (3-2) y con más holgura al Cabecense (2-0) y al Coria (3-1), pero no pudieron hacerle un gol al Sevilla C ni en Chapín ni en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, saldándose ambos envites a cero.

Xerez DFC Ha ganado por la mínima a Guadalcacín y Espeleño y con más holgura a Coria (3-1) y Cabecense (2-0) No ha podido hacerle un gol al Sevilla C ni en casa ni fuera y también empató en Conil (0-0) y Gerena (1-1)

De igual forma, las visitas a Conil y Gerena, equipos al borde de la zona de descenso, se saldaron con sendos empates, sin goles en el Pérez Ureba y 1-1 en la visita al equipo minero.

Ahora, el Xerez DFC encara la visita a otro equipo en problemas, un Cabecense que con la salvación a 12 puntos va a quemar uno de sus últimos cartuchos en la pelea por la permanencia, con lo que el equipo de Masegosa deberá hilar fino en el Carlos Marchena porque ya se sabe que la diferencia entre los equipos que aspiran a estar arriba, normalmente igualados entre sí, la suelen marcar los resultados con los equipos de abajo.

Peor le ha ido al otro Xerez, el Deportivo, en sus envites con los equipos de la zona baja y es que en los nueve partidos que ha disputado ya con los siete últimos clasificados solo ha sumado 8 puntos de 27 posibles. Ahora con cierto colchón con respecto a la zona de descenso (8 puntos), hasta no hace mucho estos equipos eran rivales directos del XCD, inmerso en la lucha por la permanenca y que ahora trata de pelear por mirar hacia arriba y olvidarse de la zona baja.

Xerez CD En nueve partidos con los seis últimos solo ganó al Sevilla C (1-0), sumando 8 puntos de 27 posibles Perdió en Espiel y Gerena y con el ‘Cense’ en casa;igualó con el Guadalcacín y dos veces con Coria y Conil

En efecto, el Xerez CD solo ha sumado una victoria, contra el Sevilla C (1-0), cayendo derrotado en La Juventud con el Cabecense (0-1) y cediendo empates en casa ante Conil (2-2) y Coria (0-0). A domicilio no le han ido mejor las cosas al Deportivo, que perdía en la visita al Espeleño (2-1) y Gerena (1-0) y empataba en Coria (1-1), Guadalcacín (1-1) y el pasado sábado en Conil (0-0).

Y ahora llega a La Granja el Espeleño, que ya batía a los azulinos en Espiel y que el pasado sábado dio la sorpresa al imponerse en el Murube al Ceuta, con lo que el Deportivo ya está sobre aviso de las dificultades que a buen seguro le va a plantear el equipo cordobés.