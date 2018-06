Un equipo "reconocible"

El seleccionador de España, Fernando Hierro, aseguró que el equipo que debutará frente a Portugal en el Mundial será el de siempre, pese a las recientes turbulencias por el despido de su predecesor Julen Lopetegui.

"Se verá una España reconocible, la España que quiere jugar bien", dijo el malagueño un día después de asumir el cargo, durante la rueda de prensa previa al debut del combinando nacional en el Estadio Olímpico de Sochi.

"La selección lleva jugando al fútbol muy bien desde hace mucho tiempo", agregó el preparador, que no tiene casi experiencia en el banquillo. "Se ha quedado mucha gente del cuerpo técnico anterior. En ese sentido, el juego no va a cambiar. Es imposible", sentenció.

"Es muy poco tiempo. Por eso vamos a cambiar pocas cosas. El grupo está, tenemos claro lo que queremos, son dos semanas de preparación y tenemos las ideas claras, los conceptos claros y en ese sentido no va a cambiar. Es imposible. Es una realidad que es imposible cambiar en estos dos días", repasó el nuevo seleccionador, que añadió: "No vamos a dudar ni un ápice de nuestras virtudes, de nuestros conceptos, de lo que representamos y llevamos haciendo mucho tiempo. La selección viene jugando muy bien desde hace tiempo", añadió en el estadio Fisht de Sochi.

Ahí espera Portugal. "Tenemos mucho respeto por la campeona de Europa. Sabemos que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo, que tienen un entrenador y unos futbolistas con muchísima experiencia, pero tenemos confianza plena en nosotros", insistió.

"Tenemos la confianza de saber que llegamos en buen momento, perfectamente preparados y que este periodo de preparación ha sido muy intenso y tenemos muy claro lo que queremos. Tenemos que respetar al campeón de Europa, pero con la confianza plena en el trabajo que se ha hecho en estos dos años", apuntó Hierro cara al estreno en Rusia, la primera de las "tres grandes finales" de España en el Mundial. "A partir de ahí, lo que nos ganemos con nuestro rendimiento. Tenemos que entender que esto es un Mundial, que lo tenemos que disfrutar". "Cualquiera de los 23 futbolistas lo tienen que disfrutar y tienen que ponerle pasión. Y que cuando nos vayamos de aquí entendamos que todos hemos dado el cien por cien. Es la primera de las tres finales y a partir de ahí veremos lo que podemos conseguir y hasta donde podamos llegar", concluyó.

Igual de claro parece tenerlo Fernando Santos, seleccionador portugués. " España tiene su estilo desde hace una década y no cambiará de la noche a la mañana. No habrá sorpresas", expresó el luso, que ve preparados a los suyos: "No queremos ser arrogantes, pero estamos llenos de esperanza. Respetamos a España, pero podemos ganar a cualquier rival".