La Escudería Prime hace pódium en la competición de Kart Royale en Granada

La Escudería Prime hace pódium este sábado en la primera edición de Kart Royale en Granada. Con Lola Lolita al frente, la escudería, que también contó con la participación de los creadores de contenido Sofía Surfers y Álvaro Suárez como parte del equipo, quedó en segundo puesto tras McAuto, en esta competición de karts 100% eléctricos que fusiona la adrenalina del motor eléctrico con elementos del universo gamer, trasladándolos de los videojuegos a la vida real. Completó el pódium en tercera posición la Escudería Green Lanterns.

Las calles de Granada se convirtieron hoy en un circuito urbano de 738 metros, con carreras que recorrieron lugares tan emblemáticos como Puerta Real, Calle Ganivet o la Plaza Mariana Pineda. Los pilotos de las distintas escuderías compitieron en carreras repletas de emoción, y la Escudería Prime, con su combinación de velocidad y destreza, demostró ser una de las más rápidas.

Con su segundo puesto en el pódium en Kart Royale, Amazon reafirma su compromiso con la velocidad y la rapidez en sus envíos. La compañía, patrocinadora oficial de la competición con la Escudería Prime al frente, sigue "apostando por ser cada vez más rápidos en sus procesos de entrega".

“Estamos muy felices de la victoria de la Escudería Prime, sin duda nuestro equipo liderado por Lola lolita ha sido tan rápidos como nuestros envíos Prime”, afirmó Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing y Prime en Amazon.

“Sabemos que la entrega rápida y gratuita es uno de los servicios más valorados por nuestros clientes y es uno de los principales beneficios de la suscripción Prime. Por ello, seguimos innovando e invirtiendo para acelerar aún más nuestras entregas”, añadió.

En 2024, Amazon batió su propio récord de entregas rápidas para los clientes Prime, con más de 9.000 millones de artículos entregados el mismo día o al día siguiente en todo el mundo, y más de 160 millones de artículos en el caso de España, un 10% más que el año anterior.

Además, en 2024, los clientes Prime en España ahorraron, de media, más de 115 euros en entregas rápidas y gratuitas, más del doble que el precio de la suscripción Prime anual.

Los clientes Prime en España se benefician de entregas rápidas y gratuitas, incluso en el mismo día gracias al servicio ‘Entrega hoy’. Este servicio, que permite recibir en el mismo día pedidos elegibles de importe igual o superior a 29 euros, ya está disponible en 16 ciudades españolas.

Entre los productos más populares con ‘Entrega hoy’ de este verano se encuentran dispositivos Amazon como el Fire TV Stick, productos básicos como las toallitas para bebé o las cápsulas de café, y artículos de cuidado personal, como suplementos o protectores solares.