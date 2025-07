España debuta ante Portugal en la Eurocopa femenina con la duda de Aitana

La selección española femenina de fútbol inicia su andadura en la Eurocopa de Suiza este jueves 10 de julio de 2025 frente a Portugal en el estadio Wankdorf de Berna. El principal interrogante para este encuentro inaugural es la participación de Aitana Bonmatí, quien recientemente ha superado una meningitis vírica que obligó a la doble ganadora del Balón de Oro a permanecer hospitalizada. Además, La Roja no podrá contar con Irene Paredes debido a una sanción.

Bonmatí se incorporó con retraso a la concentración de la selección en Lausana y su primer entrenamiento lo realizó al margen del grupo. La centrocampista catalana trabajó principalmente en cinta y bicicleta estática, complementando la sesión con ejercicios específicos sobre el césped. A falta del entrenamiento definitivo, su presencia en el once inicial continúa siendo una incógnita.

En caso de que Aitana no pueda participar desde el principio, su puesto podría ser ocupado por Vicky López. La joven futbolista de 18 años, que ya demostró su valía en el último amistoso contra Japón con gol incluido, se desenvuelve con comodidad en esa posición. Sin embargo, también arrastra molestias en el tobillo izquierdo, aunque ella misma ha querido tranquilizar sobre su estado: "Me torcí el tobillo, son cosas que pasan en el fútbol. He estado tratándome y he podido entrenar con normalidad, así que nada, un susto".

Cata Coll también genera dudas

Otra incertidumbre para el equipo dirigido por Montse Tomé es la disponibilidad de Cata Coll. La guardameta sufre una amigdalitis que ha limitado su participación en los entrenamientos en Lausana, aunque su situación no parece tan grave como la de Aitana. Mientras tanto, varias jugadoras presentan molestias físicas menores, como María Méndez con hielo en la rodilla, o Mariona Caldentey e Irene Paredes con vendajes funcionales.

España afronta este torneo continental como una de las grandes favoritas, a pesar de estos contratiempos y la baja de Irene Paredes por una tarjeta roja que vio hace casi un año en la fase clasificatoria para esta Eurocopa. Las actuales campeonas del mundo se enfrentan a un rival que conocen perfectamente tras haber compartido grupo en la reciente Liga de Naciones.

Antecedentes favorables frente a Portugal

En los dos enfrentamientos disputados en la Liga de Naciones, las españolas se impusieron con claridad: 2-4 en territorio luso y 7-1 en casa. Las goleadoras en aquellos partidos fueron Patri Guijarro, Laia Aleixandri, Claudia Pina y Esther González en el primer encuentro; mientras que en el segundo anotaron Salma Paralluelo, Aitana Bonmatí (2), Alexia Putellas (2), Mariona Caldentey y Esther.

Para Portugal, esta supone su tercera participación en una Eurocopa femenina, tras sus presencias en las ediciones de 2017 y 2022. El conjunto luso nunca ha superado la fase de grupos en este torneo y solo ha conseguido una victoria en su historia en la competición (2-1 contra Escocia en 2017). Por su parte, España disputa su quinta Eurocopa y siempre ha logrado clasificarse para la fase eliminatoria.

El equipo dirigido por Francisco Neto ha experimentado una notable mejora en los últimos años, consiguiendo incluso clasificarse para el Mundial de 2023, aunque todavía se encuentra a cierta distancia de selecciones potentes como España.

Alineaciones probables

España: Cata Coll; Ona Batlle, María Méndez, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Vicky López o Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Salma Paralluelo y Claudia Pina.

Portugal: Inês Pereira; Diana Gomes, Carole Costa, Ana Borges, Catarina Amado; Andreia Jacinto, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton; Jessica Silva, Diana Silva.

El encuentro será arbitrado por la rumana Iuliana Demetrescu y se disputará en el estadio Wankdorf de Berna a partir de las 18:00 horas.