España iguala su mejor racha invicta y desafía el récord histórico de Italia

La selección española igualó en el estadio José Zorrilla, tras golear a Bulgaria (4-0) en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, su mejor racha histórica de partidos oficiales sin perder. Con este triunfo, España alcanza los 29 encuentros invictos, los mismos que logró bajo la dirección de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, y se lanza ahora a por el récord absoluto de Italia (31).

El equipo de Luis de la Fuente prolonga así un camino impecable hacia el Mundial: pleno de triunfos en las cuatro jornadas disputadas, 15 goles a favor y ninguno en contra, consolidando su solidez en Valladolid, una ciudad en la que ha ganado los cinco partidos que ha jugado en toda su historia.

España no pierde un partido oficial desde el 28 de marzo de 2023, cuando cayó ante Escocia en Glasgow. Desde entonces, suma 29 encuentros sin conocer la derrota, en los que ha conquistado dos títulos —la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024— y ha afianzado su candidatura para lograr la clasificación directa al próximo Mundial, que puede lograr en Sevilla el próximo 18 de noviembre.

La racha de 29 partidos oficiales sin perder de España

15/06/2023 — España 2-1 Italia — Liga de Naciones (Semifinal)

18/06/2023 — Croacia 0-0 España — Liga de Naciones (Final, campeón en penaltis)

08/09/2023 — Georgia 1-7 España — Clasificación Eurocopa

12/09/2023 — España 6-0 Chipre — Clasificación Eurocopa

12/10/2023 — España 2-0 Escocia — Clasificación Eurocopa

15/10/2023 — Noruega 0-1 España — Clasificación Eurocopa

16/11/2023 — Chipre 1-3 España — Clasificación Eurocopa

19/11/2023 — España 3-1 Georgia — Clasificación Eurocopa

15/06/2024 — España 3-0 Croacia — Eurocopa

20/06/2024 — España 1-0 Italia — Eurocopa

24/06/2024 — Albania 0-1 España — Eurocopa

30/06/2024 — España 4-1 Georgia — Eurocopa

05/07/2024 — España 2-1 Alemania — Eurocopa

09/07/2024 — España 2-1 Francia — Eurocopa (Semifinal)

14/07/2024 — España 2-1 Inglaterra — Eurocopa (Final)

05/09/2024 — Serbia 0-0 España — Liga de Naciones

08/09/2024 — Suiza 1-4 España — Liga de Naciones

12/10/2024 — España 1-0 Dinamarca — Liga de Naciones

15/10/2024 — España 3-0 Serbia — Liga de Naciones

15/11/2024 — Dinamarca 1-2 España — Liga de Naciones

18/11/2024 — España 3-2 Suiza — Liga de Naciones

20/03/2025 — Países Bajos 2-2 España — Liga de Naciones

23/03/2025 — España 3-3 Países Bajos — Liga de Naciones

05/06/2025 — España 5-4 Francia — Liga de Naciones (Semifinal)

08/06/2025 — Portugal 2-2 España — Liga de Naciones (Final)

04/09/2025 — Bulgaria 0-3 España — Clasificación Mundial

07/09/2025 — Turquía 0-6 España — Clasificación Mundial

11/10/2025 — España 2-0 Georgia — Clasificación Mundial

15/10/2025 — España 4-0 Bulgaria — Clasificación Mundial