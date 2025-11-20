España vuelve a unas semifinales de la Copa Davis 6 años después

Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron este jueves la remontada ante República Checa con una victoria en el dobles decisivo frente a Tomas Machac y Jakub Mensik, por 7-6 (8) y 7-6 (8), que selló el pase de España a las semifinales de la fase final de la Copa Davis.

España vuelve a unas semifinales tras 6 años de ausencia. Desde 2019 no disputa esa ronda. En aquella ocasión, la 'Armada' acabó levantando el título.

Las victorias de Jaume Munar y del dobles, con Marcel Granollers y Pedro Martínez, que salvaron tres bolas de set en la primera manga y dos en la segunda, permitieron alargar el sueño español en Bolonia, oscurecido en un primer momento por la derrota de Pablo Carreño en el primer partido.

La 'Armada', sin Carlos Alcaraz, eliminó a una de las selecciones más competitivas del torneo y que tiene a tres jugadores que están en el top-32 del 'ranking'.

España se mostró impertérrita ante el cambio de cromos de los checos a escasos minutos de comenzar el dobles. Mensik, verdugo de Carreño en el primer encuentro, entró a formar parte del equipo en el puesto de Pavlasek, que en un principio estaba inscrito junto a Tomas Machac. Un chute de confianza para los de David Ferrer.

Luchó España contra la adversidad en la primera manga porque a pesar de haber roto primero, Mensik conectó un par de golpes que reactivaron a los checos para lograr el contra-'break' y llevar el set al desempate, en el que el que había sido el héroe hasta el momento de los checos se convirtió en el villano. Desperdició tres bolas claras y dio vida a Granollers y Martínez, que llegaron a salvar otras tres bolas de set, dos de ellas al resto.

En ese instante, España se creció. Cerró filas y ante la máxima adversidad emprendió su camino a la cima. Necesitó 10 puntos y dos bolas para cerrar la manga, pero pudo irse a la silla celebrando.

David Ferrer saltó de su asiento para festejar con sus dos doblistas la resiliencia que demostraron en un momento tan complicado. Con Granollers, ganador de dos grandes este año, las cosas son más fáciles. Y con Martínez, un funcionario del esfuerzo y brillante en el partido, España no necesitó un tercer set.

Las semifinales estaban a un paso. El ánimo de los checos en la pista central del BolognaFiere, ruidoso en un inicio, fue mermando ante los ánimos españoles.

No fue fácil tampoco el segundo set para España, pero Mensik se nubló. Falló golpes que no acostumbra y Granollers y Martínez llegaron a rozar el 'break' con 4-3 a su favor. Se toparon con Machac, un muro durante todo el choque que al final, contagiado por el bajo rendimiento de Mensik, erró en los momentos decisivos del desempate.

El duelo llegó, de nuevo, al 'tie-break'. Dos bolas de set salvó España. Y dos bolas de partido necesitó para sellar la remontada. Una doble falta de Mensik, más villano todavía, acabó con el partido.

España vuelve a unas semifinales tras 6 años. Munar igualó la eliminatoria tras la derrota de Carreño. Granollers y Martínez hicieron el resto. La 'Armada' gana confianza y espera rival, que saldrá del Argentina-Alemania.