A estrenar el casillero de puntos

El Guadalcacín tratará de estrenar su casillero de puntos esta tarde (19:00 horas) en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, donde ejerce visita al Sevilla C del jerezano Paco Peña, equipo que el pasado fin de semana fue capaz de puntuar en el Municipal de Chapín.

El equipo guadalcacileño, por su parte, no pudo debutar con victoria en el Fernández Marchán, donde cayó por la mínima (1-2) y víctima de dos penaltis -uno de ellos bastante polémico- contra el Gerena. No tuvo suerte ni ante la portería contraria ni con las lesiones, ya que perdió a Diego Galiano, que en el entrenamiento del pasado viernes se ayudaba de unas muletas y tenía el tobillo derecho hinchadísimo. El pronóstico es baja de tres a cuatro semanas. Además, Ayala y Pulido no están al cien por cien, Rosales y Juanma Carrasco llevan varias semanas sin poder entrenar y Chiqui sigue arrastrando molestias. Para colmo, el meta Ángel, suplente la pasada semana, se ha marchado a un club balear. Rivas ha tenido que llamar al portero del juvenil David ya que Jesús también se está recuperando de su rotura de ligamento cruzado y todavía le quedan varias semanas de recuperación. Tampoco será de la partida Gómez, sancionado con un partido tras su expulsión frente al Gerena.

Éste es el panorama que se le presenta al Guadalcacín para medirse a un rival que tiene la moral alta tras empatar en Chapín y que ha sufrido bastantes cambios con respecto a la pasada temporada. Los sevillistas, ahora con Paco Peña en el banquillo, fueron uno de los equipos punteros en la pasada Liga, en la que pelearon hasta las últimas jornadas por estar entre los cuatro primeros. Ahora, el equipo se ha renovado pero sigue siendo el filial -en su caso el segundo- de un Sevilla que presume de tener la mejor cantera de Andalucía.