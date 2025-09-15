Éxito del CTM Jerez en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Veteranos

El XXIII Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Veteranos de Tenis de Mesa, organizado por la Asociación de Jugadores Veteranos de España (AEJVTM) se ha disputado en Ciudad Real entre los días 12 y 14 de septiembre y los jugadores del CTM Jerez han vuelto a dejar el pabellón muy alto, demostrando un gran nivel competitivo.

Félix Rosado, representando a la selección andaluza en la categoría +50, logró una destacada quinta posición, mostrando su habilidad y experiencia en cada partido. Su participación fue clave para el equipo andaluz, que se enfrentó a rivales de gran calidad. En la categoría de +70 años, Eduardo Cáliz se alzó con el título de campeón de consolación con la andaluza. Su entrega y destreza en la mesa le permitieron superar los desafíos y alcanzar un merecido reconocimiento.

Curro, también del equipo andaluz en la categoría +65 años, se llevó el título de campeón de consolación. Su actuación fue fundamental para mantener el espíritu competitivo de la andaluza, aportando valiosos puntos. Finalmente, Sebastián Guerrero brilló en la misma categoría, consagrándose campeón con la selección andaluza de +65 años, junto a sus compañeros Rafael Rivero y José Robles. Su determinación y técnica lo llevaron a lo más alto del podio, siendo un ejemplo para sus compañeros.

El CTM Jerez se siente "orgulloso por los logros y el rendimiento de sus jugadores en un evento de tal magnitud. El compromiso y la pasión por el tenis de mesa se reflejan en cada uno de ellos, y sin duda seguirán cosechando éxitos en futuras competiciones".