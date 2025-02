El exjefe de fútbol femenino relata presiones a Jenni Hermoso: Había cosas que no me gustaban

Madrid/El exresponsable de fútbol femenino Rafael del Amo ha relatado que en el avión de vuelta a España tras la final del Mundial de 2023 vio que desde el entorno de Luis Rubiales estaban intentando "presionar o hablar con Jenni" Hermoso, y que no le gustó: "Deberían haberlo zanjado antes".

Del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y entonces presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, ha mostrado en la Audiencia Nacional su disconformidad en aquellos momentos, tanto con el beso que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso tras la final en Sídney como en la forma en la que se gestionó después, donde la Fiscalía ve claras presiones a la futbolista y a su entorno para que minimizase lo ocurrido.

En su declaración como testigo, Del Amo ha indicado que no le gustó cuando Rubiales le contó, ya en el avión, que había dado un beso a la jugadora -"le torcí el morro", ha dicho-, y ha señalado que en ese momento el expresidente le "estaba dando vueltas a la situación" y comenzó "a ver cómo se podía arreglar" o revertir con su equipo de confianza.

Junto con Rubiales, Del Amo ha ubicado a su exjefe de gabinete, José María Timón, al exjefe de Comunicación de la Federación Pablo García Cuervo y al exdirector de Relaciones Institucionales Antonio Gómez-Reino en las conversaciones del avión.

Para Del Amo, aquella situación "se arreglaba fácil: hablar con Jenni y pedir perdón", pero Rubiales le dijo que no, que había sido "una cosa de mutuo acuerdo". "Yo le digo que así no lo siento", ha apostillado.

El testigo ha confirmado que Rubiales pidió al entonces seleccionador femenino, Jorge Vilda, también acusado, que hablase con el hermano de Jenni Hermoso para "zanjar esto", y ha señalado que desde su círculo de confianza "estaban intentando llegar a un acuerdo, o presionar o hablar con Jenni y su entorno".

Él, ha explicado, le dijo que no estaba de acuerdo -"había cosas que no me estaban gustando. (...) No me estaba gustando tener que darle más vueltas", ha confesado-, y ha indicado que esas presiones consistían en "insistir a Jenni o al entorno de Jenni".

Ha indicado que no estuvo presente en la conversación entre Rubiales y su equipo, pero que consideraba que "no llegaba a buen puerto" y ha recordado que, al final del avión, la capitana, Ivana Andrés, estaba llorando porque también la pidieron que hiciera un vídeo y "se posicionara". Él le recomendó que no lo hiciese.

El exjefe de gabinete de Rubiales se desmarca de la polémica reunión

Antes que Del Amo ha declarado el exjefe de gabinete de Rubiales, José María Timón, que ha señalado que él se limitó a recomendar al expresidente que hiciese un vídeo, cuyo guion confeccionó el presidente.

Timón ha negado que viese que la tensión fuese aumentando en el viaje de vuelta a España, y ha rechazado haber intervenido en la reunión del 23 de agosto, tres días después de la final, en la que se abordó el informe de Integridad elaborado por la RFEF, que se cerró sin consecuencias para Rubiales.

Aquel día, ha dicho, él estaba preparando la reunión de presidentes y la Asamblea extraordinaria -donde Rubiales rechazó dimitir, aunque lo hizo días después-, programada dos días después, y entraba y salía del despacho del presidente, de modo que no sabe de qué hablaron.

No ha recordado si Luis de la Fuente estuvo en esa reunión, y ha negado que la noche del Mundial Rubiales hablase a la salida del vestuario con Jenni Hermoso sobre el beso, sino que, según él, abordaron el posterior viaje a Ibiza del que disfrutaron algunas jugadoras y el deseo de la futbolista de que en la celebración actuase Camela.

Jenni Hermoso, sin embargo, sí manifestó que Rubiales le pidió en dicho encuentro parar "de alguna manera" el revuelo que se estaba generando por el beso que le había dado, a lo que ella se negó y le dijo que él sabía que "esto no está bien".