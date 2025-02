Fede Valverde, de "los árbitros son humanos" a "todos ven lo que nos está sucediendo con ellos"

Madrid/Del "todos somos humanos, podemos equivocarnos" en referencia a los árbitros, al "todo el mundo ve con que nos está sucediendo con ellos". Fede Valverde dio un giro de 180 grados entre su opinión en su rueda de prensa a mediodía y la que luego ha emitido en las redes, rectificada, ya en la tarde de este martes. El centrocampista uruguayo se desmarcó momentáneamente de la línea de opinión impuesta en el Real Madrid, pero su criterio independiente fue efímero.

El internacional charrúa, en principio, se había mostrado comprensivo con el trabajo de los colegiados, intentando rebajar la crispación de las últimas semanas en el fútbol español, y exculpó a su compañero Jude Bellingham, por la expulsión que recibió en la última jornada, quedándose con el "carácter" que muestra dentro del campo.

"No soy quién para juzgar a un árbitro y otras personas que están haciendo su trabajo, al final somos todos humanos, podemos equivocarnos o hacer las cosas bien. A los árbitros se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien jamás se les alaba en los buenos partidos", dijo Valverde en rueda de prensa.

El mensaje de Fede también fue dirigido a sus compañeros, para que nada de lo que ha ocurrido, según ha denunciado el Real Madrid y su técnico, Carlo Ancelotti, con los últimos arbitrajes en LaLiga afecte a los que están en el campo.

"Como uno de los capitanes creo que tenemos que seguir pensando en nosotros, dando lo máximo para ganar y por el club. Es lo más lindo, defender el escudo del Real Madrid y darlo todo dentro del campo", añadió.

Valverde se posicionó del lado del inglés Jude Bellingham, entendiendo la queja que pudo realizar al colegiado en caliente en un partido. "Jamás le diría a un jugador que no protestara porque vivimos el partido a mil, con la sangre caliente. Hay unos que lo viven de una forma, otros de manera diferente. Lo que yo quiero es que se dejen el alma dentro del campo y Jude demuestra carácter. Siempre quiere ganar y pelear, le ha tocado que le sacaran roja, pero contento de que dé el máximo, que demuestre garra dentro del campo. Lo acompañamos y sabemos que, como le pasó a él, le puede pasar a otro", defendió.

El paso atrás

Horas más tarde de su rueda de prensa, Valverde cambió el discurso por uno más duro en redes sociales, en las que señaló que "todo el mundo ha visto" lo que le está "sucediendo en esta Liga" al equipo blanco. Se posicionó en un discurso más cercano a la línea del club. "No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana", escribió Fede en su cuenta oficial en X.

"Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado", añadió. Dos horas antes, en rueda de prensa, Fede había intentado rebajar la crispación de las últimas semanas en el fútbol español con el estamento arbitral...