Fermín le regala una goleada al Barça en su mejor noche (6-1)

Cuando más lo necesitaba, Fermín López, con el primer triplete de su carrera profesional, le ha regalado una goleada y una dosis de autoestima al Barça de Hansi Flick ante el Olympiacos (6-1), en un encuentro que se rompió con la expulsión de Santiago Hezze en el minuto 57.

Hasta entonces y con 2-1 en el marcador, el Barça se mostró inseguro, fallón y falto de ideas. Suerte tuvo de Fermín, que fue el desequilibrio, el mejor con diferencia en un partido durante muchos minutos plano.

Hay partidos trampa, partidos a contrapié. Hay partidos que no llegan en el mejor momento, por el número de jugadores lesionados o simplemente por el calendario, porque tienes la cabeza puesta en otro sitio.

Todos esos condicionantes resumen cómo afrontaba el Barça de Hansi Flick el partido ante el Olympiacos, con la obligación, además de que tenía que ganar para no descolgarse en la clasificación, especialmente tras la última derrota ante el PSG de Luis Enrique.

Y pese a todo, al equipo azulgrana no lo tenía claro. Se encontró con un rival rocoso, entrenado por José Luis Mendilibar, que conoce bien el paño. Los griegos presionaron desde el inicio y minimizaron las pérdidas en la zona de construcción simplemente con un juego basado en desplazamientos en largo.

La desidia del Barça, a los 30 segundos del partido, le pudo costar caro. Alejandro Balde cometió un error grosero y suerte tuvieron los azulgranas de Szczęsny, porque el remate del portugués Diego Podence iba a gol. Con siete bajas (Raphinha, Dani Olmo, Robert Lewandowski, Gavi, Christensen y los metas Joan García y Ter Stegen), un jugador renqueante (Ferran Torres) y Lamine Yamal, que lo intenta pero no está a su nivel, el Barça no se sintió cómodo ante la presión de los helenos.

Con problemas para salir jugando desde atrás, con errores en el pase continuados y sin poder conectar con Pedri, el Barça no encontraba la forma de superar a un rival que se veía, de todas maneras inferior. Puso Flick a 'Dro' Fernández, un joven gallego, por la izquierda y a Fermín López en la mediapunta. La posición del onubense fue determinante para la suerte del partido. Al equipo azulgrana lo aguantaban Eric García, Pedri y Fermín.

La primera aproximación fue un remate de Rashford, que volvió a jugar de nueve (min. 5), pero el primer tanto llegó en el primer remate a puerta del Barça. Una jugada enredada, iniciada por Balde, en la que intervino Lamine, pero que concretó con la zurda el andaluz (1-0, min. 7). A pesar de ello, el tanto no le dio tranquilidad al Barça, que no acababa de sentirse a gusto, que no superaba la presión y veía como el juego primitivo de los griegos le creaba demasiados problemas.

Un disparo de falta de Rashford, al lateral de la red, y un remate de Dani García, desviado por Casadó, fueron las únicas opciones para variar el marcador. Eso hasta que apareció de nuevo Fermín. Esta vez fue tras una recuperación de Pedri, una asistencia del joven 'Dro' y un desmarque de Rashford. Fermín controló, recortó y puso el balón al palo largo de Tzolakis en el minuto 39. Seguramente el 2-0 era demasiado premio para lo visto.

Por eso no extrañó que prácticamente nada más empezar el segundo tiempo, Olympiacos descontara, en una acción extraña que requirió la acción del VAR. El tanto inicialmente lo anotó de cabeza, Ayoub El Kaabi, pero en la jugada anterior, se había producido un penalti de Eric García, y en la posterior, un fuera de juego.

La pena máxima la anotó el marroquí y el Barça volvió a hiperventilar. Sin embargo, con el 2-1 los de Flick se encontraron jugando tres minutos más tarde con uno más, por la expulsión del argentino Santiago Hezze, en una accióncon Casadó.

Pero ni así respiraron los azulgrana. Entró en juego Frenkie de Jong por 'Dro' Fernández (min. 58) y Fermín quedo desplazado a la izquierda. El Barça no tenía buenas sensaciones, pero bastó otra genialidad de Fermín, para decidirlo todo.

El de El Campillo combinó con Rashford y el inglés encaró al meta. El VAR advirtió al árbitro que era penalti y la pena la transformó Lamine Yamal (3-1) para finiquitar el partido en el minuto 67.

Hasta el final del partido, el Barça con 3-1 y con uno más, el encuentro le tendría que servir para ganar en autoestima. Y así fue. Cazó Rashford un balón en el área y de un latigazo anotó el 4-1 en el 74.

Una espectacular acción de Roony Bardghji, con elástica incluida y servicio al corazón del área, permitió el triplete de Fermín, de nuevo con la zurda (5-1, min. 76), y un disparo seco de Rashford desde la frontal puso el 6-1 en el 79 en pleno festival local.

Fue la noche de Fermín, con su primer triplete en su carrera como profesional, y también la de Rashford, con cuatro goles en esta Champions. El Barça respira y mira hacia el Bernabéu, que será otra historia.