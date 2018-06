La fiesta, en El Palmar

El Atlético Sanluqueño celebra hoy el ascenso a Segunda B, el cuarto en sus 70 años de historia. Los festejos quedaron fijados en la jornada de hoy para no coincidir ayer con el partido de España contra Marruecos del Mundial, con plato fuerte previsto en El Palmar a partir de las 21:30 horas, cuando los aficionados podrán celebrar el regreso a la categoría de bronce con los futbolistas y el cuerpo técnico.

Antes se desarrollarán los actos institucionales: a las 13:15 horas está fijada la recepción oficial en el Ayuntamiento. Posteriormente, plantilla -futbolistas y cuerpo técnico- y directiva tendrán un almuerzo en El Poma y por la tarde el club verdiblanco realizará las tradicionales ofrendas florales a Nuestra Señora de la Caridad (18:00 horas) y en el Convento de las Descalzas (18:30 horas). El colofón y fin de fiesta tendrá lugar en El Palmar a partir de las 21:30 horas, con diferentes sorpresas que está preparando el club para festejar como se merece el ascenso a Segunda División B.

Y sin duda, uno de los artífices del ascenso a Segunda B ha sido Rafa Carrillo, técnico del Atleti, que tras el triunfo en Yecla señalaba en declaraciones a Costa Noroeste TV que "el equipo ha estado como ha llevado toda la segunda vuelta, con mucha seriedad, mucha disciplina, mucho trabajo, mucho compromiso y al final eso es lo que premia al equipo, el esfuerzo y las ganas por querer conseguir un objetivo que en principio lo teníamos establecido pero que nos ha costado mucho".

Añadía el entrenador cordobés que "estos son los partidos bonitos, las tres eliminatorias han sido partidos muy bonitos. Creo que hemos competido muy bien, hemos ido de menos a más y hemos eliminado a dos campeones. La eliminatoria de Mallorca nos dio mucha moral y confianza porque era un gran equipo y lo eliminamos". Y el colofón ante un Yeclano que no conocía la derrota en los cuatro partidos anteriores y al que el Atleti le ganó las dos veces: "Ya digo que hemos llegado muy bien: hemos mantenido a casi toda la plantilla excepto dos jugadores que no han podido estar por lesión y eso nos ha permitido mantener a un once competitivo,a tener recambios frescos muy competitivos y tener plantilla en esta recta final que no es fácil porque la exigencia es máxima".

El Sanluqueño firma una fase de ascenso de lujo, ganando cinco de los seis partidos jugados y es el único equipo del Grupo X de Tercera que ha ascendido: "Este año hemos comprobado que el Grupo X es muy complicado, muy difícil y muy competitivo. Nosotros hemos ido de menos a más, hemos tenido una primera vuelta que nos ha servido de adaptación, de acople de la plantilla y al final con los refuerzos y la confianza de la directiva nos ha permitido seguir trabajando en la línea que teníamos y llegar muy fuertes a este final de temporada, de ahí que hayamos llegado hasta el final y que hayamos sido los únicos de este grupo que hemos ascendido".

Añadía Rafa Carrillo que "estoy muy orgulloso no solo de la plantilla sino de la directiva, de la secretaría técnica, que han hecho posible que tenga continuidad el trabajo, hemos tenido la paciencia suficiente para conseguir el objetivo que teníamos en mente. Orgullosísimo del esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los jugadores y de la afición, creo que nuestra afición ha demostrado que es lo más grande, y con justicia somos equipo de Segunda B".

No ha sido una temporada fácil para el técnico, que ha mantenido sus ideas y el tiempo le ha dado la razón: "Por lo que me siento más satisfecho es por el rendimiento final y por el ascenso. Los proyectos tienen que ir de menos a más, el equipo ha llegado muy bien, el grupo ha sabido entender cuál era el compromiso que había que tener. Al final muy satisfecho porque un ascenso no es fácil de conseguir". Lo próximo, pensar ya en clave de Segunda B: "Ese es el siguiente paso del club, darle estabilidad al equipo en Segunda B y fortalecer el equipo. Creo que el proyecto es claro, mi compromiso con el club era así, hemos dado el primer paso que era fundamental y muy complicado y ahora toca el siguiente, que estoy convencido que con el trabajo y la humildad que tiene este club lo conseguiremos".