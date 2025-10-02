La FIFA no veta a Israel

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró el papel del fútbol como vehículo de paz y unidad en la reunión del Consejo de la FIFA celebrada este jueves en Zúrich (Suiza) y afirmó que el organismo no puede resolver los problemas geopolíticos, pero sí promover el fútbol con sus valores.

"En la FIFA, nos comprometemos a utilizar el poder del fútbol para unir a las personas en un mundo dividido. Nuestros pensamientos están con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de la paz y la unidad", afirmó Infantino, quien reconoció el diálogo constante con los presidentes de las confederaciones sobre este tema.

Según informó el organismo, Infantino afirmó que "la FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios".

El Consejo de la FIFA no adoptó ninguna decisión contra la Federación de Israel en su reunión de este jueves, la primera después de que la Federación Palestina y el grupo de expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieran la suspensión de la selección de aquel país de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Sin embargo, la FIFA deja que la UEFA tome su propia determinación. El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, insistió el pasado miércoles en que la decisión de suspender o no a Israel de las competiciones internacionales está en manos de la UEFA. "Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no sólo el proceso, también su decisión", dijo Montagliani. LA selección hebrea es en estos momentos tercera de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, por detrás de Noruega e Italia. Uno de los países organizadores, Estados Unidos, por medio de su presidente, Donald Trump, ya ha asegurado que hará todo lo que pueda para que los israelíes, si se clasifican, puedan estar en la Copa del Mundo que también tiene como sedes a México y Canadá.