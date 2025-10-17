Fin de semana frenético para los equipos del CTM Jerez

Los equipos del CTM Jerez, a excepción del combinado femenino de la máxima categoría que no compite, afronta un fin de semana frenético. El conjunto de División de Honor Nacional masculina recibe en Pío XII a Alcalá la Real en un duro partido, en el que los visitantes pondrán las cosas muy difíciles a los jerezanos, un recién llegado a la categoría. Por su parte, el cuadro de Primera Nacional masculina tiene un doble desplazamiento a tierras murcianas, en el que intentarán sumar al menos una nueva victoria a su casillero.

El Primera Nacional femenina se desplaza a Sevilla para llevar a cabo la primera concentración en la que participará en cuatro encuentros divididos entre la jornada del sábado por la tarde y del domingo por la mañana.

Mientras, el Chematm de liga Andalucía viaja a Sanlúcar para el partido contra el Tartessos con la intención de seguir arriba de la clasificación, mientras el Maxcolchón recibe en casa al conjunto de El Puerto. Será complicado partido para los jerezanos, que necesitan sumar para no descolgarse en la clasificación general de la liga. En Súper Andaluza, el Mesón Alcazaba se desplazará a El Puerto de Santa María este sábado por la tarde y el Plus Asesores recibe en Pío XII al equipo de El Puerto.

El Goframa de Súper este sábado por la tarde acudirá a Sanlúcar para un nuevo encuentro liguero y el equipo de División de Honor Andaluza, con los más pequeñines a la cabeza, se desplazará a El Puerto de Santa María este sábado por la mañana.