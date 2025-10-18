Ronald Araujo celebra el gol del triunfo del Barcelona.
Ronald Araujo celebra el gol del triunfo del Barcelona. / Javier Borrego | AFP7 | Europa Press

Las fotos del Barcelona-Girona

Araújo salva al Barcelona en el último instante (2-1)

Redacción Deportes

Barcelona, 18 de octubre 2025 - 20:15

Un gol del uruguayo Ronald Araujo, en el minuto 93, significó la victoria y el liderato para el Barcelona, que sufrió ante el Girona para ganar por 2-1 en un partido con dos caras.

Pedri adelantó al Barça en el minuto 13 y Axel Witsel equilibró el partido en el 20 con una espectacular chilena. En la primera parte, el Girona tuvo buenas ocasiones para adelantarse, pero en la segunda el Barça dispuso de unas cuantas opciones para resolver.

Sin embargo, la victoria llegó en el minuto 93, con un centro de Frenkie de Jong desde la derecha que desvió Ronald Araujo, que había salido en el minuto 82 y jugó desde entonces como nueve.

