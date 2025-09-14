Las fotos del Barcelona - Valencia

El Barcelona de Hansi Flick se reencontró este domingo con el juego que le encumbró el curso pasado y se dio un festín ante el Valencia (6-0) bajo la batuta de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, autores de un doblete cada uno.
El centrocampista andaluz, protagonista en verano por los rumores sobre su posible salida, allanó el camino a la victoria con el 1-0 en la primera mitad y anotó también el 3-0, mientras que Raphinha, suplente de inicio, aportó la efectividad que le faltó al incansable Ferran, y el ariete polaco puso la guinda en el tramo final.
