Araujo se autoexpulsa antes del descanso en una acción decisiva para la goleada al Barcelona.
Araujo se autoexpulsa antes del descanso en una acción decisiva para la goleada al Barcelona. / Neil Hall | Efe

Las fotos del Chelsea-Barcelona

Estevao eclipsa a Lamine en el Chelsea-Barcelona (3-0)

Redacción Deportes

Londres, 25 de noviembre 2025 - 23:52

El Barcelona naufragó en Londres al perder 3-0 contra el Chelsea, que además anotó otros tres tantos que fueron anulados por distintos motivos, y se complica mucho su clasificación entre los ocho primeros de la fase liguera de la Liga de Campeones.

Los de Hansi Flick, que se marcaron un gol en propia puerta por medio de Jules Koundé y jugaron media parte con uno menos por expulsión del uruguayo Ronald Araujo, cayeron en una terrorífica noche en Stamford Bridge ante un Chelsea muy superior y en el que Estevao brilló con un tanto y una gran actuación. Liam Delap, que no marcaba desde junio, puso la puntilla con el 3-0.

Las fotos del Chelsea-Barcelona
1/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
2/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
3/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
4/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
5/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
6/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
7/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
8/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
9/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
10/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
11/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
12/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
13/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
14/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
15/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
16/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
17/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
18/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
19/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
20/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
21/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
22/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
23/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
24/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
25/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
26/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
27/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
28/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
29/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
30/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
31/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
32/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
33/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
34/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
35/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
36/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
37/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
38/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
39/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
40/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
41/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
42/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
43/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
44/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
45/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
46/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
47/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / Neil Hall | Efe
Las fotos del Chelsea-Barcelona
48/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
49/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
50/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
51/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
52/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
53/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
54/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
55/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
56/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
57/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
58/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
59/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
60/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
61/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
62/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
63/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
64/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
65/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
66/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
67/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
68/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
69/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
70/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
71/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
72/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
73/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
74/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
75/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
76/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
77/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
78/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
79/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
80/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
81/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
82/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
83/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
84/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
85/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
86/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
87/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
88/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
89/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
90/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
91/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
92/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
93/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
94/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
95/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
96/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
97/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
98/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
99/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
100/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
101/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
102/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
103/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
104/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
105/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
106/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
107/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
108/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
109/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
110/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
111/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
112/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
113/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
114/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
115/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
116/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
117/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
118/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
119/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
120/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
121/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
122/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
123/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
124/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
125/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
126/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
127/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
128/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
129/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
130/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
131/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
132/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
133/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
134/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
135/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
136/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
137/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
138/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
139/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
140/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
141/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
142/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
143/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
144/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
145/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
146/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
147/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
148/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
149/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
150/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
151/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
152/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
153/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
154/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
155/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
156/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
157/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
158/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
159/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
160/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
161/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
162/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
163/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
164/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
165/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
166/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
167/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
168/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
169/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
170/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
171/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
172/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
173/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
174/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
175/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
176/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
177/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
178/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
179/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
180/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
181/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
182/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
183/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
184/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
185/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
186/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
187/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
188/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
189/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
190/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
191/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
192/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
193/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
194/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
195/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
196/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
197/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
198/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
199/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
200/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
201/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
202/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
203/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
204/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
205/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
206/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
207/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
208/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
209/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
210/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
211/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
212/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
213/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
214/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
215/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
216/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
217/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
218/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
219/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
220/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
221/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
222/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
223/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
224/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
225/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
226/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
227/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
228/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
229/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
230/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
231/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
232/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
233/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
234/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
235/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
236/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
237/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
238/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
239/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
240/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
241/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
242/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
243/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
244/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
245/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
246/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
247/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
248/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
249/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
250/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
251/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
252/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
253/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
254/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
255/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
256/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
257/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
258/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
259/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
260/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
261/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
262/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
263/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
264/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
265/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
266/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
267/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
268/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
269/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
270/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
271/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
272/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
273/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
274/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
275/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
276/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
277/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
278/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
279/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
280/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
281/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
282/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
283/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
284/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
285/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
286/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
287/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
288/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
289/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
290/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
291/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Chelsea-Barcelona
292/292 Las fotos del Chelsea-Barcelona / AFP 7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats