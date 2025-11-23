Programación
Marcel Granollers y Pablo Carreño lanzan un grito de júbilo en presencia de Pedro Martínez, Jaume Munar y David Ferrer.
Marcel Granollers y Pablo Carreño lanzan un grito de júbilo en presencia de Pedro Martínez, Jaume Munar y David Ferrer. / Serena Campanini | Efe

Las fotos de la clasificación de España para la final de la Copa Davis

Redacción Deportes

Bolonia, 23 de noviembre 2025 - 08:11

Marcel Granollers y Pedro Martínez sellaron este sábado, con una victoria decisiva ante Tim Puetz y Kevin Krawietz (6-2, 3-6 y 6-3), el pase de España a la final de la Copa Davis, ronda que no disputaba desde 2019 y que será la undécima pelea por la 'Ensaladera' de la 'Armada'.

En la final, España se medirá a Italia por levantar el título de campeón en Bolonia.

