Las fotos del España-Colombia sub 20

La selección española sub 20 ha quedado eliminada del Mundial sub-20 de Chile al perder por 2-3 ante la de Colombia en los cuartos de final con un triplete de Neiser Villarreal en el Estadio Fiscal de Talca.
Villarreal adelantó a Colombia en el m.38, pero España dio la vuelta al marcador con los tantos de Rayana Belaid (57) y Jan Virgili (60). Villarreal sentenció el duelo con dos goles más, en los minutos 65 y 89.
