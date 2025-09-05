Las fotos del España-Grecia de baloncesto en el adiós de Scariolo

La selección española cayó ante la Grecia (86-90) de un decisivo Giannis Antetokounmpo (25 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias y 35 de valoración) y, con ello, firmó la peor actuación de su historia en un Eurobasket, eliminada en la fase de grupos de un torneo al que llegaba como vigente campeona.
Un final triste para España, que no hace honor a la brillante trayectoria de su técnico, Sergio Scariolo, que cambia el banquillo del combinado nacional por el del Real Madrid.
1/255Las fotos del España - Grecia de baloncesto en el adiós de Scariolo/Georgi Licovski | Efe
